6 stvari koje muškarac traži u ženi, ali ih neće priznati naglas

Svi su čuli stereotip da se muškarci plaše obaveza. Zbog toga žene često krive muškarce što ne žele iste stvari koje žele one – brak, sigurnost i porodicu – i brzo ih označe kao švalere ili da imaju fobiju od posvećenosti. Međutim, stvarnost je složenija.

Evo šest ključnih stvari koje muškarci traže u ženi, ali ih ne izgovaraju naglas:

1. Ceni muškarca

Muškarci žele partnerke koje su manje fokusirane na to da navedu muškarca da se posveti, a više fokusirane na to da se on oseća cenjenim i shvaćenim. Ako žena previše naglašava svoj cilj — bilo da je to brak ili prsten — muškarac će osetiti pritisak, što može dovesti do njegovog distanciranja. Umesto toga, svaki sastanak treba da bude korak ka pronalaženju partnera, a ne samo sredstvo za postizanje cilja.

2. Sposobnost slušanja kritičke povratne informacije i razumevanja istine bez uzimanja u odbranu

Kritička povratna informacija nije isto što i kritika. Muškarci žele partnerke koje će biti otvorene kada razgovaraju o problemima, koje će razumeti njegovu perspektivu i neće svaku kritiku pretvarati u veliku stvar. Žene koje ostanu mirne i usmere svoju energiju na razumevanje osećanja svog partnera imaće jaču i zdraviju vezu.

3. Dovoljno zreo da uzme u obzir partnerovu perspektivu

Muškarci cene žene koje znaju da pričaju o problemima u vezi bez dramatičnih reakcija. Žene koje se ne žale prijateljima ili majkama, već direktno komuniciraju sa svojim partnerom, stvaraju temelje za stabilnu vezu. Privlači ga iskrenost i sposobnost partnerke da prepozna njegove emocije, poput ljutnje, i pokuša da razume šta je izazvalo tu emociju.

4. Sposobnost razumevanja muške ljutnje

Kada se čovek naljuti, ključno je razumeti uzrok njegovog besa, a ne samo reagovati na emocionalni izliv. Žene koje uspevaju da smire situaciju razumevanjem njegovih osećanja, umesto da podstiču dalje sukobe, stvaraju jaču emocionalnu vezu.

5. Sposobnost uživanja u intimnosti radi nje same, a ne samo iz obaveze

Fizička intimnost je važna za odnose, ali ključ je da oba partnera uživaju u njoj i da to ne vide kao dužnost. Muškarci žele partnerke koje će uživati u intimnosti sa njima, ali i dalje biti nezavisni i ambiciozni u svom profesionalnom životu. Ako žena nije isključivo fokusirana na materijalnu sigurnost kroz brak, muškarac će je više ceniti.

6. Spremnost da nastavi da radi na svom poslu, čak i kada je u ozbiljnoj vezi

Za dugoročnu i zdravu vezu važno je imati sopstvene ambicije i interesovanja. Žene koje se ne zaustavljaju na partneru, već nastavljaju da razvijaju svoje karijere, interesovanja i lične ciljeve, privući će muškarca koji želi ravnotežu i razumevanje u vezi. Ako žena može svom partneru da obezbedi ono što mu je potrebno, a da pritom nastavi da ulaže u sopstvene ciljeve, veza će biti dugotrajna i obostrano zadovoljavajuća.

Izgradnjom odnosa zasnovanog na međusobnoj podršci, poštovanju i ravnoteži, žena može da stvori vezu u kojoj će muškarac želeti da ostane, jer će osetiti pravu povezanost i neophodnost partnera u svom životu, piše Your tango, a prenosi 24sata.hr.

