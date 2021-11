7 tipova muškaraca koje treba da izbegavate ako hoćete nešto ozbiljno

Ako stalno priča o tome da je imao težak život i da se zbog toga nikada ne oseća dobro, možda on nije pravi muškarac za vas. Najidealniji izbor nisu ni mačo tipovi, koji ne vide nikog drugog osim sebe, kao ni oni kojima je rad sve na svetu.

1. ŽIVI NA VAŠ RAČUN

On je uvek tu za vas i uvek možete da računate na njega. Ipak, on živi kod vas, na vaš račun. To su muškarci koji gledaju da izbegnu sve obaveze, ne plaćaju račune, ne otplaćuju zajedničke kredite, a ne sete se čak ni da plate večeru ili kafu u restoranu. Iako je lepo što vas podržava psihički bilo bi dobro i da znate da možete da se oslonite na njega i kada su druge važne životne stvari u pitanju. Ako je lenj, ne želi da radi i da se bori i pušta vas da vi o svemu vodite računa, s vremenom će vam biti teško da se sami izborite sa svim obavezama. To može da postane ozbiljan problem kada na red dođu brak i deca. Ukoliko ostanete sa njim budite svesni rizika. Vi zaslužujete bolje.

2. MUŠKARAC KOJI SE PSIHIČKI NE OSEĆA DOBRO

Imao je loše detinjstvo, loše živi sada, uvek se žali na nešto… On se psihički nikada ne oseća dobro. S takvim tipom vi možete da budete prijatelj i da mu pomognete da izađe iz krize, ali on definitivno nije muškarac sa kojim treba da planirate budućnost. Takve osobe se teško menjaju, njemu je potreban širok prostor i mnogo vremena kako bi rastao i razvijao se. On mora da shvati da će ozbiljna promena nastupiti tek kad on sam shvati da mora da se suoči sa problemima i da preuzme odgovornost za svoje postupke. Ako ostanete sa njim i vi ćete vremenom početi da se osećate sve lošije i lošije. Potražite nekog ko može da vas usreći, inspiriše i bude vam podrška u svakom trenutku života.

3. MUŠKARAC S KOJIM STE JER MISLITE DA NE MOŽETE DA NAĐETE BOLJEG

Ne volite ga onoliko koliko biste trebali, ali dovoljno da možete da budete sa njim. On zna da nije „onaj pravi“ ali nije ni loš. Žene često prave ovakve greške jer imaju manjak samopouzdanja. ipak, ako ne osećate da je to stvarno to ne treba da ostanete u takvoj vezi. Vi zaslužujete da budete istinski srećni.

4.TIP KOJI JE NAIZGLED SAVRŠEN

Kada ga pogledate rekli biste da on ima sve. Završio je fakultet, ima super posao, porodica mu je divna, zgodan je i šarmantan, pametan i načitan… Ali… Među vama nema hemije. Nemojte da gubite vreme nadajući se da će se ona pojaviti. Vi ne možete da birate koga će srce da odabere. Napustite ga ako vas ne privlači, ako ne osećate povezanost i želju da sa njim podelite baš sve, piše 24sata.hr.

5. ZAVODNIK I ŠARMER

Nije važno kojim poslom se bavi. On ima ono nešto u sebi. Smešak, izraz lica, način na koji se kreće… Tačno zna kako da svoje vrline upotrebi da žene obori s nogu. Zgodan je i pored njega možete da zaboravite na sve probleme. Ipak, tako razmišljaju verovatno i sve druge žene oko njega. On je šarmer, zavodnik i šanse da sa njim duga veza može da opstane poprilično su male. Iako je dobro da pored sebe imate jednog svaršenog muškarca razmislite da li vam je važnije to ili da kraj vas bude neko u koga ćete imati poverenje, ko će vam biti veran i odan.

6. RADOHOLIČAR

Sav njegov novac vam možda neće značiti ništa nakon 15 godina. Kada dobijete decu i kada vam bude potrebna pomoć oko njihovog odgajanja ovakav čovek neće biti tu za vas. Zajednički ručkovi i večere za njega nisu prioritet. Dečije prohodavanje, prvi padovi, izgovorene reči, uspavljivanje dece… On će sve to propustiti zarad posla i uspeha na polju karijere. Iako ćete najverovatnije finansijski biti u potpunosti obezbeđeni razmislite da li želite takav život. Da li možete da se nosite sa tim da maltene budete samohrana majka u braku. Njegov posao uvek će biti ispred svega, on je taj put već odabrao.

7. BUNTOVNIK

Ovaj tip predstavlja najveći rizik za srećnu budućnost. Oduševiće vas njegova ličnost, strastvenost, znanje, s njim možete da doživite avanture koje niste sa svim ostalim muškarcima pre njega. Ipak, to sa sobom nosi i neke negativne stvari. Buntovnici su često osobe kojima ništa na ovom svetu ne odgovara, pa zbog toga često mogu da „skliznu“ u alkoholizam i druge probleme. Ovo definitivno nije tip s kojim možete da planirate mirnu budućnost. Za tako nešto vam treba neko na koga možete da se oslonite i na koga uvek možete da računate, što buntovnik definitvno nije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.