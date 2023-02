Da li je vama ovo privlačno: Ovako savršen muškarac izgleda u zemljama sirom sveta, a ovako u Srbiji

Koje fizičke osobine, odlike i karakteristike krase „savršenog“ muškarca? Za neke, idealno muško telo može da ima stereotipne čvrste mišiće, izražene trbušnjake i besprekornu kosu, a neke pak zamišljaju mršavijeg muškarca bez dlaka na licu i s malo sala na stomaku.

Nekima savršeni muškarac izgleda poput Rajana Goslinga, dok druge više privlači neko poput Džejsona Momou. Naravno, neke žene žele umiljatijeg tipa, poput slatkog Eda Širana ili Džejmsa Kordena. Kako god on izgledao, vaša slika idealnog muškarca sigurno je drugačija od one koju bi neke druge žene dočarale, naročito zato što su rođene i odrasle u kulturama i zemljama širom sveta koje imaju drugačije standarde lepote od vaših, piše Your Tango.

Pa šta se onda smatra „idealnim“ tipom muškog tela?

Nakon viralnog uspeha postignutog studijom o standardima ženske lepote u 18 različitih zemalja, veb stranica Superdrug Online Doctor odlučila je da nastavi s standardima lepote muškaraca. To je druga studija u kojoj su koristili istu metodologiju za prikupljanje informacija o globalnim perspektivama, odnosno o tome šta se smatra savršenim ili idealnim tipom muškog tela.

U izvornoj studiji, grafičke dizajnerke iz celog sveta su u Photoshopu napravile sliku žene kako bi je učinile privlačnijom drugim građanima njihovih matičnih zemalja. Navedeni cilj bio je „bolje razumeti potencijalno nerealne standarde lepote i videti kako se takvi pritisci razlikuju širom sveta“.

Ovoga su puta naručili od 11 žena i osam muškaraca u 19 zemalja da sliku fotografa iz Njujorka urede u Photoshopu kako bi stvorili sopstvenu verziju privlačnog muškarca za svoju zemlju. Pritom su shvatili da žene nisu jedini pol koji se bori s nerealnim društvenim standardima lepote.

Istraživači se nadaju da će gledanje ovih slika pomoći ljudima oba pola da preispitaju svoje percepcije o tome šta znači imati „savršeno“ telo.

– Naš cilj je da pokrenemo revoluciju, podstaknemo stvarnu promenu slike o telu kako bi ljudi dali prednost zdravlju ispred izgleda i time promovisali samopouzdanje – objasnili su.

Većina ispitanika prikazala je idealnog muškarca kao muškarca s tamnijom kosom, dok je oblik tela varirao.

Pojavile su se tri kategorije idealnih tipova muškog tela: snažni, vitki i definisani trbušnjaci.

Moćan muškarac je idealan tip u: Egiptu, Nigeriji, Rusiji, Srbiji, Južnoj Africi, Americi i Venecueli.

Mršaviji tip je idealan u: Kini, Hrvatskoj, Makedoniji, Filipinima i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Muškarac s definisanim trbušnjacima idealan je za: Egipat, Makedoniju, Filipine, Rusiju, Južnoafričku Republiku, Ameriku i Venecuelu.

U studiji se našla i Srbija. Ispitanica iz Srbije kao idealno muško telo prikazala je krupnijeg muškarca crne kose, bez istaknutih mišića, sa tragovima od sunca zbog rada na otvorenom i velikom tetovažom na ramenu.

