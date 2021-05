Dame oprez, izbegavajte ovih 8 tipova muškaraca ako želite ozbiljnu vezu!

Neki muškarci ne dozvoljavaju ženama da im se približe. Ovakvi tipovi muškaraca su skloni kratkotrajnim „šemama“ i ne žele ništa ozbiljnije.

1 – Narcis

Lep je, uspešan, talentovan i harizmatičan – tako je teško odoleti njegovom šarmu. Ali budite oprezni: takav čovek može očarati, ali on u stvari voli samo sebe. Sve što vas očekuje su precenjeni zahtevi i egocentrizam sa njegove strane.

2 – Gospodin emocionalna nestabilnost

Ovo je čovek sa hroničnim PMS-om – neodlučan, histeričan, nervozan i čak plačljivac. Ni sam ne zna šta želi: luta sa jedne na drugu stranu.

3 – Večito dete

Želite znati kako je biti majka? Počnite da se viđate sa svojim „bebama“. On je poput ptića koji pada iz gnezda. On ima toliko pitanja za ovaj svet, a vi ćete odgovarati na njih. On ništa ne zna – zato se svi morate odlučiti za sve umesto njega. Pa čak je i u najlakšim stvarima apsolutno bespomoćan. Pomozite mu odmah!

4 – Nezreo

Venčanje? Brak? Odgovornost? Ne, nikada nisam čuo! Ovaj tip preferira lakoću u svemu i prepoznaje samo prolazne odnose. To ne znači da ćete se videti samo jednom: on će se pojaviti, nestati, ponovo se pojaviti i čak nešto obećati.

5 – Čovek parazit

Ako ste ušli u vezu sa ovim tipom muškarca, spremite se da ulažete (emocionalno i finansijski), a da ne dobijete ništa zauzvrat.

Finansijska strana je zaseban razgovor: sve kupovine i večere u restoranima plaćate vi, a on kao i uvek, nije mogao (ili bolje rečeno, jednostavno nije hteo) ni da vam kupi poklon.

6 – Tiranin

Za njega je sve pogrešno – a vi ste krivi i uvek samo vi. Kontroliše vas kao da ste dete. Još malo – i stajaćete u uglu kao kazna za neoprano posuđe. Imperativni ton i oštra kritika su samo početak.

7 – Papučar

Postoje dve vrste papučara. Ovo je čovek mekanog prijatnog karaktera, koji je sasvim pogodan i čak podnošljiv za veze. I čovek sa niskim samopoštovanjem, koji je jednostavno dosadan: on nema svoju inicijativu, pa je potčinjen i podložan svemu unapred.

8 – Oženjen

Videli ste prsten na prstu – nemojte ni pomisliti da uopšte flertujete. Tajni sastanci? Večno iščekivanje, kada će on moći da napusti porodicu? Nesposobnost da se otvoreno izjasni o vezi? Prazna obećanja da će se sve uskoro promeniti? Možete vi i više…

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.