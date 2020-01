Današnje žene u Srbiji žele nešto što ni same nemaju?

„Zašto danas žene traže džentlmene kada one ni same nisu dame?!

Juče sam na jednoj temi izneo svoj stav da danas ima dosta dzentlmena, ali da nema dama i da se danas podrazumeva da muškarac služi ženi.

Da vidimo šta znači sam termin dzentlmen:

Pojam džentlmen koristio se za označavanje pripadnosti plemstvu i višoj klasi, i podrazumevao je posedovanje određenog kodeksa ponašanja. Plemići su imali dosta povlastica jer su od rođenja bili na vidokom položaju, ali baš zbog toga imali su dosta obaveza i odgovornosti, jer su morali da dokažu da nisu samo plemeniti po poreklu, već i po ponašanju i ophođenju prema drugim ljudima. Za njih je, kao posebne, istaknute pojedince važio stroži standard lepog ponašanja. Morali su da pokažu plemenitost svog porekla, i da dokažu da su zaslužno bolji od drugih. Njih su morale da krase osobine kao što su: ljubaѕnost, pristojnost, poštovanje drugih ljudi, lepo ophođenje prema drugima, a takođe pored duhovnog i mentalnog, morali su da vode računa i o svom fizčkom izgledu. Oni su morali da imaju posebno vaspitanje, da se ističu od drugih svojim znaljem, umećem i lepotom. (https://sr.wikipedia.org)

Kada se udubimo u to, današnje žene žele nešto što same nemaju.

Niti se lepo ponašaju, niti su ljubazne, pristojne, ne poštuju druge ljude, nemaju lepo ophođenje, ne krase ih duhovne vrline, a koliko znam, pod damom se sve to podrazumevalo.

Gde su se izgubile dame, jer džentlmena još uvek ima?

A evo šta znači dama ili lady:

The word lady is a civil term of respect for a woman, specifically the female equivalent to gentleman… (https://en.wikipedia.org)

Zanimljivo, termin džentlmen je preveden na srpskoj vikipediji, a termina lady nema, valjda ljudi znaju kakvo je stanje u Srbiji.“ (drdoktor)

