Dva najveća straha svakog muškarca u vezi

Muškarci smatraju da njihova snaga nije u nedostatku straha nego u njihovoj sposobnosti kontrolisanja strahova i skrivanja istih od sredine.

Drugi muškarci

Gotovo svi osećaju ljubomoru, ali retko koji će vam muškarac to otvoreno pokazati jer bi to značilo da imaju manjak samopouzdanja. Ako partner ne pokazuje znakove ljubomore kada mu spomenete bivšeg dečka ili kolegu, to ne znači da nije ljubomoran.

Oni se uvek brinu i upoređuju se s muškarcima u vašoj okolini, ali vam to nikada neće pokazati.

Nedostatak iskustva

Koliko puta ste slagale svog partnera u vezi s brojem muškaraca s kojima ste spavale? To isto čine i muškarci. Iako se ponekada vole da s hvale bogatim iskustvom, istina često nije takva.

Svaki muškarac želi da ostavi utisak mačo muškarca, zbog čega često izmišljaju kako bi postigli taj efekt.

