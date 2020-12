Idealan muškarac ima ovih 6 osobina

Nijedna žena ne sme da pristane na manje od ovoga

Zrelost se ne može kupiti niti naučiti. Zrelost se oblikuje naučenim životnim lekcijama čoveka. Ovo je 6 osobina istinski zrelog muškarca koji je vredan braka.

1. Drži do sebe

On nije muškarac koji mora da bude u centru pažnje. On se svakako ne plaši toga, ali mu to nije potrebno da bi se osećao značajnim. On je muškarac sa kojim je moguće imati konverzacije koje imaju smisla. Sluša kad govoriš i stalo mu je do tvog mišljenja,

2. Zabavan je

To je muškarac koji ne shvata sebe previše ozbiljno. Dozvoljava sebi da se iskreno nasmeje. Duhovit je i zbog njega često imate osmeh na licu.

3. Emocionalno je dostupan

Konstantno radi na sebi, na svojim strahovima, nesigurnostima i nije ga sramota da pokaže svoja osećanja. Ne pokušava da izbegne obaveze, već se hrabro hvata u koštac sa svim preprekama. Spreman je da vam najotvorenije pokaže svoje emocije i jasno stavi do znanja okolini koliko mu značite.

4. Otvoren je i direktan

Sa njim znaš na čemu si. On ne voli igrice, sve što mu smeta rećiće vam u lice. Neće praviti ljubomorne scene i sputavati vas tokom života.

On je svestan sebe i nema potrebnu da se pretvara da je neko drugi, osim onog što jeste u suštini.

5. Čvrsto stoji na zemlji

Pravi muškarc se ponaša zaštitnički kada je to potrebno, ali ne zato što je nesiguran u sebe ili vam ne veruje, već zato što želi da vam pokaže da je tu u svakom trenutku.

6. Svestan je svojih kvaliteta

Zdrav muškarac ima svoj identitet i svestan je sebe – ko je on, za šta se bori, ima svoja uverenja i vrednosti. Njegovo ponašanje se ne menja bez obzira gde i šta radi, i uvek je isti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.