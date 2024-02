Kada muškarac ovo radi, to znači da je lud za vama: Signali koje treba da zna svaka žena, posebno broj 2

Nije tajna da muškarci i žene različito pokazuju svoja osećanja. Dok žene očekuju lavinu ljubavnih izjava, muškarac će nežno pomeriti pramen kose sa vašeg lica i pokriti vas jaknom kada primeti da vam je hladno. Oni pokazuju ljubav na mnogo suptilnije načine od žena. Evo znakova koji otkrivaju da je on do ušiju zaljubljen u vas, kako piše Novi.ba.

Koliko ste ih prepoznali u svom muškarcu?

1. On vas sluša i čuje

Koliko često sa drugima delimo nezanimljive priče sa nepotrebnim detaljima? Redovno! Ljubazna osoba će slušati, klimati glavom i neće obraćati mnogo pažnje na to. Ako se muškarac seća priča o vašim rođacima, to znači da pridaje važnost vašim rečima. On vas čuje. Njegova želja da vam bude bliže pomaže mu da zapamti mnogo informacija o vama. Ovo je retka i vredna osobina.

2. On je u stanju da prizna grešku

Zaljubljeni muškarac će priznati grešku, ali to je za njega mučenje. Mišljenje svoje supruge će prihvatiti sa poštovanjem, a ne samo kao prazne reči. Zbog toga pristaje na kompromis i ne robuje svojoj tvrdoglavosti. Ako vam dozvoli da vozite njegov auto… pa, dela govore više od reči.

3. Uvek je spreman da nešto popravi

Ili poziva profesionalca. Glavna stvar je da je uvek spreman da sve organizuje i poštedi vas bilo kakvih obaveza. Lako možete da zaboravite gde je čekić ili kako da promenite sijalicu kada imate muškarca koji vas voli. Smatra da je to odlična prilika da pokaže svoje praktične veštine i dokaže da će biti dobar muž. U suprotnom, više je nego dovoljno da ga samo jednom zamolite da nešto uradi. To je odličan pokazatelj koliko mu značite.

4. On se ne protivi komunikaciji sa vašom porodicom

Susret sa porodicom i rođacima vaše druge polovine je uvek zastrašujući i može izazvati mnogo briga. Dakle, samo istinski zaljubljen muškarac spreman je na sve samo da bi bio blizu vas, bez obzira da li je to susret sa vašim ocem, koji je bivši vojnik, ili vašom vrlo strogom bakom. Pokušaće da šarmira svakoga i spreman je da održava komunikaciju sa njima jer vas voli, ceni vašu porodicu i svestan je da će ona uskoro postati i njegova porodica.

5. Pita za vaše mišljenje kada bira odeću

Muškarci takođe žele da izgledaju dobro. On misli da ima dobar ukus i razume se u modu. Međutim, ako vas muškarac pita kako mu izgleda ova košulja ili ona kravata, on svakako želi da vas impresionira.

6. Voli da radi svakodnevne stvari sa vama

Dosadne obaveze su deo naših života. Ako je muškarac spreman da ode u banku ili da sa vama kupi namirnice, to ne znači da ga sve to zanima. On jednostavno želi da provede što više vremena u vašem društvu. Zar to nije divno?

7. On kuva da bi vas usrećio

Ako muškarac kuva samo da bi vam udovoljio, to je ljubav. Često kuvanje za muškarce znači napuštanje zone udobnosti, a on je spreman da to uradi samo za vas.

8. Planira putovanja i ne zaboravlja važne datume

Dok žene sve uredno planiraju, muškarci se obično ponašaju spontano. Zaljubljeni muškarac uzima u obzir ovu činjenicu i unapred razmišlja o događajima i iznenađenjima koja će vam doneti radost.

9. On misli da ste lepi… uvek

Većina žena zna dane kada im je lice sivo, imaju podočnjake, a bubuljica iskoči na najvidljivijem mestu… ali umeju da budu bezbrižne. Zaljubljeni muškarac je uvek spreman da priča o vašoj lepoti jer vas ne voli zbog izgleda. Štaviše, verovatno neće ni primetiti ove promene.

10. On je spreman da se žrtvuje za vas

Ako promeni planove samo da bi vas usrećio ili otkaže važan sastanak jer ste bolesni, to je znak prave ljubavi. Time pokazuje da ste mu vi glavni prioritet.

11. Ponosan je na vaša dostignuća i spreman je da podrži vaše lude ideje

Čovek lično doživljava dostignuća svoje voljene žene. Nikada se ne takmiči sa partnerkom niti joj zavidi, već zajedno sa njom slavi pobede. A ako odjednom poželite čokoladu u 3 sata ujutru ili odete u Indiju, on će biti tu za vas. Zar to nije ljubav?

12. Bori se za vašu ljubav i brine za vas

U teškim trenucima, tokom svađa, kada ste zbog nečega razočarani ili ljubomorni, on to neće zanemariti. Umesto toga, on će se boriti da obnovi mir i sreću u vašoj vezi. Sve zato što se plaši da te ne izgubi. U kom god pravcu vaš život ide, vaš voljeni muškarac će biti uz vas. On će se brinuti o vama kada ste bolesni, zasmejaće vas kada ste tužni, radovaće se i plakati sa vama. On će uvek deliti svoje snove, težnje i snove jer želi da živi život sa vama.

13. Ne plaši se da izgleda slabo

Za muškarce je pravi izazov da pokažu svoju slabost. Ali ako vas zaista voli, neće se stideti da pusti suzu ili dve dok gledate tužan film ili da iskreno prizna da je umoran. Glavno je da se ne plaši da vam prizna da se plaši da vas izgubi jer ste vi njegova glavna slabost i snaga.

