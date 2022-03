Zaljubljen muškarac baš ovako se ponaša

Danas je sve teže verovati u ljubavnim odnosima. Kako da budemo sigurne da je on zaista zaljubljen?

Postavlja se pitanje da li je moguće dobiti iskrenu i pravu ljubav od muškarca i da li su žene odustale od toga.

Naravno da postoje muškarci kojima možemo verovati, samo treba biti pažljiv u odabiru. Muškarci kada vas vole, oni to možda neće ponavljati svakog dana, ali postoje sitni znaci kojima vam to stavljaju do znanja.

1. Poštuje vas

Ukoliko vas partner voli, on neće tražiti od vas ono što vi ne želite i poštovaće vašu odluku. Neće mu biti na prvom mestu to da mora sebi da udovolji.

2. Strpljiv je i ljubazan prema vama

Muškarac koji vas iskreno voli, imaće strpljenja za vas. Budimo iskreni, žene su često nepredvidive sa raspoloženjem, ali on će se truditi da bude ljubazan i da vas ne sputava u trenucima kada niste baš raspoloženi.

3. Zaštitnički je nastrojen

Muškarci su ozbiljno shvatili ulogu da treba da budu zaštitnici, pa se u skladu sa tim i ponašaju. Nemojte se ljutiti ukoliko želi svako veče da vas vozi kući ili ukoliko burnije reaguje na neke situacije. On to radi da bi vas zaštitio, a i time pokazuje da vas voli. Naravno, treba se čuvati ekstrema i preterane posesivnosti, koja nikad nije dobar znak.

4. Sluša vaša osećanja

Paziće da ne uradi nešto što će vas povrediti, uvek će razmišljati o tome kako se vi osećate. Kada donosi bitne odluke, uvek će se konsultovati i sa vama jer mu je stalo do vašeg mišljenja.

5. Ponosno vas predstavlja porodici i prijateljima

Znak da je muškarac ozbiljan sa vama je ukoliko vas pusti da budete deo njegovog sveta. Upoznaće vas sa porodicom i najbližim prijateljima kao znak da mu je stvarno stalo do vas i da želi da budete u njegovom životu.

