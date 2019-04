Kakav je vaš? Samo ovakav muškarac je pravi muškarac

Pravih muškaraca je sve manje. Izgleda kao da polako izumiru pod pritiskom modernog doba. Plaše se ljubavi, plaše se da ne postanu tzv. papučari. Lakše im je da pobegnu i menjaju žene kao čarape da se ne bi vezali. Vezivanje znači i potencijalnu patnju. Muškarac koji nije onaj pravi plaši se patnje. Kukavica je. Takav vam zaista ne treba!

Pravi muškarac ne hrli ka svakoj ženskoj suknji. On se zadovoljava jednom ženom – njegovom, onom pravom. On pronalazi načine da je voli svakog dana, sve više. Njega ne zanima da menja žene, jer zna da kraj jedne može imati SVE. I to ga ne plaši, jer je hrabar, jer je pravi muškarac. Odrastao je. Ima samopouzdanje. Ne treba da osvoji 50 žena da bi pokazao sebi da vredi. On zna koliko vredi i ne mora više da se dokazuje ni sebi ni drugima.

Pravi muškarac je normalan muškarac. On nema poroke, nije u depresiji i ne pati od raznih psihičkih poremecaja. Sa njim možda nećete osećati stalne tenzije i uzbuđenje, ali će vam biti lepo. Osećaćete sigurnost, ljubav, poštovanje i podršku, a to je ono što nam svima u životu treba. Osmeh na licu, ljubav u srcu.

Pravog muškaraca može voleti samo prava žena. Odrasla žena. Nezreloj ženi ovakav muškarac ne treba. Biće joj previše dosadan, jer njoj treba adrenalin. Trebaju joj neprospavane noći i suze na licu koje će joj „pokloniti“ neki mangup.

Samo pravi nađu prave. Žene, ako se pitate gde je onaj pravi muškarac i zašto ste nesrećne u ljubavi, znajte da je problem u vama. Još niste spremne. Još niste odrasle. Nije lako priznati sebi istinu i shvatiti da je greška u vama. Ali, što pre shvatite, pre ćete pronaći sreću koju zaslužujete. Poradite na samopouzdanju. Možda vas i nisko samopouzdanje sprečava na putu ka nalaženju ljubavi.

Razmislite treba li vam uopšte sada pravi muškarac. Da li ste vi prava žena? Da li ste spremne da zađete u sigurnu luku i prestanete da plovite morem bez cilja i pravca ali sa velikom dozom uzbuđenja?

U život privlačimo ono što mi jesmo, a ne ono što treba da budemo. Ko smo zaista mi?