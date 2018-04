Kako izgleda pakleni plan srpske sponzoruše?

„Zamislite koliko žena u Srbiji čezne za ovim.

Muškarci da li biste ikada pristali na ovako nešto? Ovde ste sigurni. Ne pravi se da vas voli.“ (drdoktor)

Verovali ili ne, srpske sponzoruše imaju veoma dobro razrađene biznis planove i ne stide se da svoje poslovne ponude iznesu „klijentima“.

Beogradski biznismen otkrio je kako je prošao pošto je u jednom klubu upoznao zanosnu lepoticu koja, očigledno, zna šta hoće.

– Upoznali smo se u poznatom klubu u koji izlaze uglavnom ljudi s dubokim džepom, biznismeni i političari. Družili smo se skoro do jutra, bila je šarmantna i neodoljiva i na kraju sam je, kao pravi džentlmen, odvezao do kuće. Ništa se među nama nije dogodilo, čak je bila vrlo smerna, što se meni svidelo, pa sam bio šokiran kada me sledećeg jutra od nje dočekala sms poruka. A poruka, doslovno, glasi:

3.000e mesečno (to je minimum, jer ja mesečno, pogotovo leti, zaradim mnogo više)

600e stan, putovanja, shopping(zi) ozbiljniji, da mi se završi vozačka da polažem, diploma, dobar auto…

U sl. deteta lux stan na moje ime i dete da bude max obezbeđeno (?!)

Devojka, dakle, vrlo dobro zna šta hoće i kako da to toga stigne!

Ali, tu nije kraj. Istog dana kada je dobio pomenutu poruku, biznismen je odgovorio:

Može li popust na akciji u septembru, kad prođe leto?Na tu poruku prepredena beogradska lepotica nije dogovorila.Nekoliko dana kasnije, biznismen je poslao novu poruku:

Ne odgovaraš?Ovog puta, rekacija je bila brza i potpuno šokantna. Devojka je samo kratko napisala:

Znala sam da sam zacepila!

