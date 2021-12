Mamina maza, večni neženja, pahuljica: U ovih 5 vrsta muškaraca nije pametno zaljubiti se

Što pre vidite s kakvim momkom imate posla, to bolje. Život je kratak i ne isplati se gubiti vreme na muškarca koji vas neće učiniti srećnom, već će se sve svesti na to da se vi nadate, a on živi kako želi

1. Mamina maza

To su muškarci koji se ne usuđuju da donesu nijednu odluku bez maminog savetovanja i odobravanja. Njima je mama baš uvek na prvom mestu. I dok je poštovanje i briga za roditelje pozitivna strana karaktera, preterana povezanost otkriva nesamostalnog i nesigurnog pojedinca.

Kad se nađete s takvim muškarcem u vezi, možete očekivati kako će on i njegova majka donositi sve važne odluke vezane za vaš zajednički život. Od izbora kuće u kojoj ćete živeti, njegove odeće, načina vaspitanja dece…

‘Mamina maza’ je tip koji će pre pitati mamu za savet nego partnerku. Uvažavaće pre majčino mišljenje, nego ono žene sa kojom živi. Takođe, ovakvi muškarci očekuju od žena da se o njima brinu kao što su to radile njihove majke.

2. Ne želi obavezu

Kad vam muškarac kaže da ne želi ozbiljnu vezu i obavezu u životu, budite sigurne da tako i misli. Ne pokušavajte da pronalazite opravdanja i naivno verujete da će se to promeniti kad vas bolje upozna.

Takvi tipovi su često vrlo samoživi i očekuju da se svi prilagođavaju njima. Sad razmislite – želite li to u životu, da budete nečija sena? Osim toga, imajte na umu da, dok vi čekate njegovu naklonost, život prolazi, a time i prilike za pravu ljubav koja bi vas zaista ispunila i usrećila.

3. Igrač

Ovaj tip muškarca vezu shvata kao igru, a zavođenje kao lov. I tu leži izazov koji ga ispunjava. Jednom kad uhvati ‘plen’, on prestaje da mu bide zanimljiv pa traži dalje.

Ukoliko nekim slučajem završite u braku s ovakvim momkom, budite spremne na to da će mu prevara postati drugo ime. To je jače od njega. ‘Igrač’ nije dobar materijal za ozbiljnu vezu, već više za kratkotrajno ispunjavanje slobodnog vremena i razbijanje trenutaka dosade.

4. Narcis

Kao što možete pretpostaviti, ovde se radi o tipu muškarca kojemu žena zapravo nije ni potrebna. On je zaljubljen sam u sebe i to ga ispunjava. Ovakvi likovi su obično lepuškasti muškarci koji jako vode brigu o sebi, a pred ogledalom su u stanju da stoje duže od mnogih žena.

Očekuju da se sve vrti oko njih pa tako i potencijalna partnerka. Još ako im se pritom svakodnevno divi – možda je i ožene. ‘Narcisi’ su jako orijentisani na sebe i zapravo ih ne zanima previše šta se događa kod drugih ljudi pa tako ni kod njihovih žena.

5. Pahuljica

To su tipovi koje nikad ne možete da shvatite ozbiljno. Na primer, muškarac ‘pahuljica’ će vam govoriti da mu se veoma sviđate, a potom neće naći vremena da vas odvede na sastanak kako bi se bolje upoznali. I na tome će ostati.

Ovakvi likovi se konstantno ponašaju neozbiljno, kao da ne znaju šta bi da urade sa svojim životima, iako možda imaju više od 40 godina. Nisu u stanju da donose odluke, posebno ne životno važne, već radije lepršaju kako ih vetar nosi pa šta bude, prenosi Your Tango.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.