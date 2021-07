Misterija odgonetnuta: Zašto muškarce toliko privlače starije žene?

Starija žena i mlađi muškarac — ovakav ljubavni odnos odavno više nije tabu tema

Džejson Momoa i Lisa Bonet, Emanuel i Brižit Makron, Šakira i Pike, Hju Džekmen i Debora Li…

Mnogo je slavnih parova sa velikom razlikom u godinama — i to baš onom gde je žena starija od muškarca 10 ili više godina. Primera radi, Brižit je od Emanuela starija 24, ali to nikada nije smetalo njihovom ljubavnom odnosu.

Stručnjaci su, zapravo, pokušali da nađu odgovor zbog čega muškarcima odgovaraju žene koje su starije od njih. Autorka Felicija Brings u svojoj knjizi “Starije žene, mlađi muškarci“ dala je razloge čak 200 muškaraca koji su zavoleli starije žene.

Njihovi komentari možda kriju neke odgovore…

„Kad sam upoznao Karolinu, bili smo na zabavi kod prijatelja. Nisam tražio stariju ženu niti ona mlađeg muškarca, ali jednostavno se dogodilo. Meni je bilo 39, a njoj 55 godina. Naša veza je jedinstvena jer se ne zasniva na seksu, već na poverenju, poštovanju i ljubavi. U naših 25 zajedničkih godina, mi nismo imali nijedan ozbiljan problem i još uvek smo jako srećni“. Paulo (64)

„Starije žene jednostavno imaju taj oštriji intelekt i to me privlači. Uživam u razgovoru s nekim ko je na takvom nivou komunikacije, to cenim i tome se divim. Starije žene dobro poznaju same sebe. Imaju da ponude dosta, a traže samo nekoga ko će biti dobar otac i izvor novca“. Najdžel (37)

„Imam 24 godine i kad upoznam žene koje imaju više od 30, one su već sređene u životu i fokusirane. Znaju šta žele i to je privlačnije od bilo kakvog izgleda“. Den (24)

„Lekcije koje mogu da naučim od starije žene su izazov kome ne mogu da odolim“. Vinsent (32)

„Emocionalna stabilnost je ono što mi treba i što mi može pružiti samo starija žena, bar prema mom iskustvu. Partnerka mi je najbolji prijatelj“. Fred (28)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.