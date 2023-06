Muškarac javno objavio šta žena traži od njega u krevetu, ljudi ga upozoravaju: „Ne nasedaj, to je zamka!“

Jedna od najčešćih muških fantazija je seks u troje sa dve devojke, ali za jednog muškarca to je potencijalna zamka.

Jedan tviteraš požalio da mu je njegova supruga nedavno napomenula da bi htela trojku s još jednom ženom i s njim. Objasnio je zašto on nije za to, ali mnogi misle da nije u pravu, piše Daily Star.

Mnogi muškarci bi voleli da je njihova žena za seks utroje. Međutim, tviteraš je istakao da postoji jedan veliki razlog zašto ga ne želi – on misli da je to zamka. I koliko god mu to dobro zvučalo, kaže da „ne može a da ne oseća da će mu se to obiti o glavu“.

My wife has started hinting she'd be up for a FFM threesome, she's puzzled why I'm not leaping at the chance, truth is I think there's a catch somewhere, I can't get it out of my head that it's either a fidelity trap or she's going to ask for a MMF threesome in return.

