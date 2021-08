Muškarci, iznenađenje za vas: Evo trika da vam polni organ izgleda veće

Čuvena doktorka Rut ima predlog za sve muškarce

Za sve muškarce koji su nezadovoljni veličinom svog polnog organa, čuveni seksolog, doktorka Rut Vesthajmer, ima nekoliko saveta.

Statistika kaže da je prosečna dužina penisa u opuštenom stanju oko 9 centimetara, dok je prosek dužine u erekciji između 13 i 18 centimetara.

Međutim, ove cifre ne znače brojnim muškarcima i studije pokazuju da je više od 33 odsto pripadnika jačeg pola nezadovoljno veličinom svog polnog organa.

– Prestanite sa tim. Prvo što morate da uradite je da prestanete jedni drugima da gledate u penise dok se tuširate. Svaki muškarac koji brine da mu je organ suviše mali, mora naglas da kaže: Veličina nije važna! – kaže Vesthajmer.

Naravno, ne postoji magičan način za povećanje polnog organa, ali doktorka Rut savetuje šta možete da uradite da bi vaš “ponos” izgledao veće nego što zaista jeste.

– Ono što morate da uradite je da dovedete sebe do erekcije i stanete ispred ogledala u punoj veličini. Tako ćete dobiti sliku o tome šta vaš partner vidi. Jer na taj način polni organ izgleda veće, nego što je to slučaj iz vaše perspektive, kada vi gledate na dole u svoj organ – tvrdi doktorka Rut i podseća da 90 odsto muškaraca ima penis koji je u proseku dug od 10 do 16 centimetara.

