Muškarci priznali: Ovakav tip ženskog tela nas najviše privlači (foto)

View this post on Instagram

The @ashleygraham 🌹 @voguebrasil Shoot by @morellibrothers in @dolcegabbana Alta Moda Styled by @pedrosales_1 Make Up by @jennifer_bradburn Hair by @naomitregan Post @cristianbuonomo Special Thanks to @danielafalcao1 @donatameirelles @paulimerlo @stefanogabbana @romanopatricia #AshleyGraham #MorelliBrothers #VogueBrasil