Najzad se zna prava istina: Izmerili su 15.000 muškaraca i otkrili ovo!

Koja je idealna veličina muškog polnog organa i postoji li uopšte ideal? Naučnici već godinama pokušavaju da pronađu odgovor na to pitanje.

Naučnici su 2015. godine napravili najveće istraživanje na ovu temu i u obzir uzeli penise čak 15.000 muškaraca kako bi pronašli odgovor na ovo pitanje. Istraživanje je sprovedeno na međunarodnom nivou te se pokazalo da je prosečna veličina penisa 13,12 centimetara u erekciji.

U opuštenom stanju prosečan penis ima 9,16 centimetara.

– Rezultati bi trebalo da pomognu velikoj većini muškaraca da shvate da je veličina njihovog penisa u normalnim razmerama, rekli su britanski istraživači koji su tad prikupljali i obrađivali podatke za istraživanje.

Pokazalo se i da samo 2,28% muške populacije ima abnormalno mali penis, a isti procenat ima i abnormalno veliki polni organ. U istraživanju su obrađeni podaci muškaraca od 17 do 91 godine kojima je penis izmeren u 20 prethodno objavljenih studija provedenih u Evropi, Aziji, Africi i SAD-u.

Medical News Today 2018. godine objavio je još neke zanimljive podatke o veličini penisa, ali i o tome koliko muškarci razmišljaju o tome.

Tako je jedna studija, po pisanju Medical News Todaya, pokazala da je čak 85 posto žena zadovoljno veličinom penisa svojih partnera, ali procenat muškaraca koji su zadovoljni veličinom svoje ‘muškosti’ puno je manji. Čak 45 posto muškaraca misli da ima mali penis.

Šta se računa kao mali penis?

Istraživanje objavljeno u Journal of Urology pokazalo je da se polni organi manji od 4 centimetra u opuštenom stanju i manji od 7,5 centimetara u erekciji mogu smatrati malim.

Jedno istraživanje sprovedeno na 170 žena pokazalo je da je njima veličina penisa zanemarljive važnosti, a obim penisa važniji ime je od dužine. Druga studija sprovedena na 50 žena pokazala je da čak 9 od 10 žena kaže da im je obim važniji u seksualnim aktivnostima.

Šta više, neka istraživanja pokazala su i da žene zapravo ne žele muškarce s prevelikim penisima. Studija objavljena 2015. godine u magazinu PLoS ONE ženama je pokazala 3D primere veličina penisa i od njih tražila da odaberu idealan. Žene su mogle da boraju između čak 33 primera – od 10 centimetara do 21 centimetra dužne te od nešto više od 6 centimetara pa sve do 17 centimetara obima.

Za dugoročne seksualne partnere odabrale su penis od 16 centimetara dužine i obima od 12 centimetara. Kad su upitane da odaberu polne organe za „jednokratne“ seksualne odnose, odabrale su tek nešto veće mere – 16,25 centimetara dužne i 12,7 obima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.