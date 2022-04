Nije svejedno gde: Ovo su skrivena značenja muških poljubaca

Različite vrste poljubaca imaju svoja mala, skrivena značenja, koja mogu mnogo toga da vam otkriju. Među nama postoje pojedinci, koji vole da razgovaraju o svakom svom osećanju, ali ima i onih kojima su reči problem. Zato pronalaze druge načine da pokažu šta osećaju. Poljubac koji dobijete od vašeg partnera, može da vam otkrije šta se stvarno dešava u njegovom srcu.

Šta znači kada vas on poljubi u vrat, usne, čelo…? Znamo da su u svetu ljubavi, dela ta koja govore puno više od reči. Ta konstatacija važi i za poljupce.

1. Poljubac u usne

Značenje: Istinski ceni vašu ljubav

Brzi, suvi poljubac, često zatvorenih usana je način na koji se osobe u ljubavnoj vezi, pozdravljaju na dolasku i odlasku. Ako vas partner na ovako ljubi i kod kuće, gde to niko ne vidi, to je znak da ste postali važan deo njegove rutine i života.

Ako vas tako ljubi u javnosti, to je dokaz da je ozbiljan kada je u pitanju vaša veza.

2. Poljubac u vrh glave

Značenje: Želi da se pobrine za vas

Kad muškarac svoju partnerku poljubi u vrh glave, to znači da se oseća zaštitnički. To znači nije mogao da odoli – morao je da prestane sa onim što radi i da vam da do znanja da mu je stalo do vas, da voli da deli prostor sa vama i da mu značite sve.

3. Poljubac u ruku

Značenje: Flertuje sa vama

Ako vas muškarac poljubi u ruku, možete da budete sigurni u nekoliko stvari. Prvo: izuzetno je samouveren. Potrebna je hrabrost da muškarac (u današnje vreme) poljubi ženu u ruku, osim ako niste članica kraljevske porodice.

Drugo: on je izvođač ili glumac. To ne znači da njegova osećanja nisu iskrena, ali se pripremite na puno udvaranja.

4. Poljubac u unutrašnju stranu zgloba

Značenje: Uskoro će situacija postati ozbiljno seksi

Ako vas je poljubio sa unutrašnje strane zgloba, možete biti sigurni u jednu stvar – jedini razlog što vam već nije iscepao svu odeću je taj što se nalazite u javnosti. Ovim poljupcem muškarac vam daje do znanja da zna kako funkcioniše žensko telo, kao i da se ne plaši da to znanje iskoristi, prenosi Zadovoljna.

5. Poljubac u vrat

Značenje: Ima snažna romantična osjećanja prema vama

Ova vrsta poljupca je sjajan znak. Poljubac u vrat je romantičan gest kojim on govori da vas želi. Radi to bez ijedne reči, ali vrlo jasno i precizno.

6. Francuski poljubac

Značenje: Očaran je vama, u potpunosti

Kada vas muškarac poljubi na ovaj način, posebno kada svojim rukama obuhvati vaše lice, bez obzira da li je svestan toga ili ne, otkriva vam koliko je očaran vama. Na taj način pokazuje vam koliko ste mu privlačni.

7. Poljubac u obraz

Značenje: Njemu (zasad) baš i nije stalo

Poljubac u obraz je potpuna je suprotnost poljupcu sa jezikom. Pokazuje vam da mu je stalo, ali (još uvek) ne na onaj način na koji biste vi to želeli.

8. Poljubac pored oka

Značenje: Istinski vas ceni

Poljubac pored oka možda vam se čini čudnim, jer se oko obično ne smatra erogenom zonom. Ali i u ovom poljupcu bi mogle da istinski uživate, jer je on gest ljubavi i uvažavanja vašeg partnera.

9. Poljubac u čelo

Značenje: Voli vas na dubljem nivou

Poljupcem u čelo muškarac vam daje do znanja da će biti tu i da želi da vas zaštiti. Osim toga, poručuje vam da voli baš sve na vama, a ne samo vaše telo. Poljubac u čelo u stvari je kao poljubac u mozak.

10. Poljubac u stomak

Značenje: Prijatno mu je sa vama

Ako vas muškarac poljubi u stomak, to znači da se oseća sto posto prijatno u vašem društvu i da veruje da se i vi osećate tako.

Takođe, svaka osoba nije sto posto zadovoljna izgledom stomaka, pa vam muškarac koji vas tu poljubi na neki način i zahvaljuje, jer sa njim delite svoju ranjivost. Takođe, poljubac u stomak može imati i drugo, mnogo ozbiljnije značenje – da imate zajedničko dete.

11. Poljubac u grudi

Značenje: Želi seks s vama.

Ovako intimnim poljupcem muškarac vam pokazuje da je pažljiv, ali i iskusan. Želi da uživate u svakom poljupcu koliko i on, kao i u svemu što će se dalje događati.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.