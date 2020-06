Njegov odnos s majkom govori svašta o njemu!

Na osnovu njegovog odnosa sa majkom možete izvući jasne zaključke o budućnosti vaše veze

Kao što važi ono “Gledaj majku – biraj ćerku”, tako važi i za suprotan pol. Samo malo drugačije.

Ovde bi najbolje bilo da se koncentrišete i dobro obratite pažnju na to kakav odnos vaš muškarac ima sa svojom majkom.

Zašto? Zato što će vam to pokazati kakav je on u suštini i kakav odnos će imati prema vama.

1. Izbegava majku

Da li ste primetili da izbegava majku, i to ne zato što je zaboravan već zato što mu boravak u njenoj blizini uzrokuje neprijatnost i napetost? Ako se iznervira na nju i ne može to otvoreno da joj kaže, reč je o čoveku koji voli da zadovolji druge, ali nije naročito samouveren. Boji se da joj iskreno prizna kako se oseća da je ne bi naljutio ili rastužio.

Svi ga znaju kao “sjajnog tipa” i vole ga, ali istina je da pliva ispod površine i ne želi da se aktivno uključi u društvena dešavanja, a ni u zajednicu. Ako ste vi skloni izlascima, sa takvim muškarcem se nećete usrećiti. S druge strane, ako ipak više volite da budete ispod radara, onda je on pravi čovek za vas. Može da bude pasivno agresivan, ali ako se povezao sa vama, neće otići. Zašto? Zato što povezivanje kod njega stvara problem. Ako je odlučio da premosti taj problem da bi bio sa vama, onda će tu i ostati. Treba mu mnogo da bi se nosio sa problemima trajne veze, pa očekujte mnogo dubokih razgovora i svađa.

2. Majka mu određuje kako da živi

Ne može ništa da kaže, niti da uradi bez maminog blagoslova, čak i ako ima 40 godina? Kako bismo vam rekli… Bežite! Da, to je muškarac koji će vas razmaziti, koji veruje da su žene važne i ceni ih. Sve pozitivno, zar ne? Naravno. Međutim, problem nastaje jer u njegovom životu može da postoji samo jedna kraljica. A to, draga moja, nisi ti. Ona je. To znači da će kod svake velike odluke on ispunjavati njene želje, a ne tražiti ono što vi želite kao par. On je ljubazan i drag muškarac koji je svakome najbolji prijatelj i o njemu niko ne može da kaže ništa ružno. Odan je i darežljiv, ali njegov pogled na vas će uvek definisati nevidljiva sila – mamica.

3. Mrzi svoju majku

Ovaj tip muškarca nosi teret sveta na svojim leđima. Čudo da uopšte može da hoda kroz vrata. Uspešan je poslovan čovek, ali grize kao zmija otrovnica. Pazite se! Sa majkom ima tešku i komplikovanu vezu od prvog dana. Ili se radi o prelepoj ženi sa gomilom problema, ili ga je u jednom trenutku toliko duboko razočarala da jednostavno ne može da pređe preko toga. Nastavlja d joj zamera po svaku cenu, a to znači da biste u takvoj vezi morali da opslužujete njegove negativne emocije.

Što se njegove naravi tiče, ima privlačnu harizmu koja sadrži i emocionalnu komponentnu, ali je on, u osnovi, mali slomljeni dečak kojeg žene vole i on voli žene – do određene tačke. Naime, voli ih dok se ponašaju kako on od njih očekuje i ne voli ih kada nije tako. Šovinistički? Da. Stvarnost je da se boji moći koju bi nad njim mogla da ima žena, pa je do sada imao stotine devojaka i nijedna nije bila ona prava. Sklon je da se žali na svoju majku i traži saosećanje pri pomisli na uništeno detinjstvo. Ako planirate da izlazite sa takvim tipom, postoji samo jedan dobar savet – nemojte.

4. Ne želi da razočara mamu

Blizak je sa majkom, ali ona ne upravlja njegovim životom. Umesto toga on živi sa velikim strahom da će je razočarati, pa zato krišom radi ono što želi, pogotovo ako misli da ona to neće podržati. Obično se radi o spretnim i pomalo podlim muškarcima koji preuzimaju različite vrste rizika i uspešni su, ali ako se upustite u vezu sa njim, onda morate da uzmete u obzir i njegove nepromišljene poteze. A to brzo dosadi. Želi da vas zadovolji jer mrzi sukobe i često će klimajući potvrdno glavom reći da će da uradi ono što želite, ali će, ipak, nastaviti po svom. To prilično može da ide na živce.

5. Zavisan je od majke

Često je sa mamom, i iako ona ne odlučuje, on svejedno traži njeno mišljenje. Do koje mere? Do toga da joj priča najintimnije detalje svake svoje veze. Njihov odnos je pomalo incestuozan. Iako jako poštuje žene i želi da čuje mišljenje partnerke, ne može sam da odlučuje i nezreo je. On će prvi priskočiti u pomoć bilo kom članu porodice, ali je sklon ogovaranju i često će se požaliti na brojne obveze iako ima osećaj da mora da ih ispuni. Treba mu snažna žena jer je u životu sklon tome da zavisi o drugima.

6. Majka mu je najbolja prijateljica

Ako je sa svojom majkom prijatelj, a, opet, bez straha može da joj kaže da ga je iznervirala, vaš muškarac je samouveren tip. Žene ne doživljava kao pretnju jer ga ne plaše, već stimulišu. Uživa u romantičnom odnosu i voli uzbuđenje nesuglasica, pa ukoliko ste pomalo pasivni ili niste samouvereni, to nije muškarac za vas. Njegova mama o romantičnim vezama sina verovatno zna više nego što bi partnerka to želela, ali ukoliko se partnerka ne dopada majci, on će joj prvi reći da ućuti i pomiri se sa njegovim izborom. Ima mnogo drugarica i nije sklon brzom vezivanju, a to može da izazove ljubomoru. Ali, kad se konačno veže, svoju vezu shvata vrlo ozbiljno.

