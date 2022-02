Ove 4 greške muškarci najčešće prave u SEKSU

Seks ekspert Dejvid Smit, otkriva četiri najčešće greške koje muškarci prave tokom vođenja ljubavi. On objašnjava i šta je to što bi trebalo da urade kako bi se to promenilo.

Svi parovi ponekad zapadnu u kolotečinu. Zbog toga su stručnjaci dali neke od saveta koji mogu da vam pomognu da osvežite svoj ljubavni život.

Ova su četiri problema s kojima se seks eksperti najčešće susreću:

1. Vaš fokus je „preuzak“

Kod mnogih parova sva seksualnost je često zarobljena u spavaćoj sobi. Dejvid umesto toga predlaže: „Krenite se komplimentima tokom dana, nagoveštajima da jedva čekate da kasnije budete sami, i potrudite se da komplimenti sadrže malo seksualne naklonosti“. On to opisuje kao „mentalnu predigru“ koja će sigurno zasladiti raspoloženje pre nego što se bacite na „pravi posao“.

2. Posvetite se predigri

Ponekad se previše fokusiramo na sam seks, a to nije dobro. Ženama je potrebno više vremena nego muškarcima da se uzbude, pa muškarac treba da uspori s predigrom. „To je jednostavna jednačina, ali što sporije idete napred, ona će brže doživeti vrhunac“, ističe Dejvid.

3. Previše vodite

Momci ponekad preteruju sa igranjem uloge „vođe“, što možda nije najbolji način da oduševite svog partnera. Niko ne zna njene želje bolje od nje, pa ni vi, zato pronađite najbolju pozu, „ako je potrebno budite na leđima, gde ona može da kontroliše tempo, pokrete i uglove kontakta“, predlaže Dejvid . „Obratite pažnju na pokrete njenih kukova i karlice. Zamislite ovo kao GPS ka njenim zonama užitka pa pokušajte da oponašate te pokrete kada ponovno sednete za volan“, dodaje.

4. Ne obraćate pažnju na ono što se događa nakon seksa

Ono što se događa nakon seksa jednako je važno kao i ono što se događa pre, zato ne treba da zaspite čim se akcija završi. „Pružite joj malo intimnosti u obliku poljubaca i maženja. Zašto? Jer, ako se vi tokom seksa osećate dobro, ona treba da se nakon seksa oseća cenjenom, obožavanom i voljenom“, upozorava Dejvid. Zauzvrat će ona biti spremnija da ponovno proživi isto iskustvo i možda čak biti opuštenija u isprobavanju novih stvari, prenosi Index.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.