Ovih 5 stvari muškarcima znače više od fizičkog izgleda

Mislite da je muškarcima bitan samo fizički izgled?

Daleko od toga da muškarci ne vole lepe devojke. No, postoji nekoliko stvari koje su im mnogo bitnije od fizičkog izgleda da bi sa nekim mogli da budu u vezi.

Ovo su ženske karakteristike koje muškarci obožavaju.

Avanturistički duh

Oni naprosto obožavaju žene koje su uvek na sve spremne, koje vole da isprobavaju nove stvari, pa čak i rizikuju.

Mnogo im je draža ona devojka koja se zajedno sa njima penje na planinu ili roni, nego devojka koja sedi i maže nokte na kauču dok se on predaje avanturi. I to bez obzira na to koliko ona atraktivna bila.

Spremnost na kompromise

Retko kojem mušakrcu se dopadaju devojke kojima je važno da u vezama bude apsolutno sve baš onako kako one zahtevaju.

Oni mnogo više cene kompromis (mada to važi i za žene). Zato, kada zahteva od dečka da sa njom ide u kupovinu, onda mora biti spremna da se žrtvuje i odgleda sa njim bar jednu utakmicu.

Samouverenost

Ma koliko devojka dobro izgledala, njena lepota neće moći da dođe do izražaja ako nema samopouzdanja.

Čak su nekada žene koje su realno gledano manje lepe, a samouverene, mnogo privlačnije nego one kod kojih je situacija obrnuta.

Muškarci žele da žena bude svesna sebe, svojih kvaliteta, a ne da baš uvek moraju da je bodre i ubeđuju je da je lepa dok ona nastavlja da se stidi.

Pravo na privatnost

Niko ne želi da ga neko nadgleda 24/7. Muškarci ne vole da se dopisuju non-stop sa ženama i telefoniraju u cilju toga da se one uvere da su zaista kod kuće ili isključivo sa muškim društvom.

Ljubomora i paranoja ne vode ničemu dobrom u vezi. Makar ne u prevelikoj meri.

Duhovitost

Devojka može biti nestvarno lepa, ali ako nije u stanju da nasmeje muškarca nikada neće osvojiti njegovo srce.

Nije istina da muškarci vole da se smeju samo u svom društvu, a da oni zasmejavaju žene. I oni obožavaju kada im se zbog dobre šale svoje devojke „upale“ jagodice na licu.

