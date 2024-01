Ovo sigurno niste znali o svom penisu: Doktorka otkrila koja hrana može poboljšati erekciju

Muškarci misle da znaju sve o svojim polnom organu, ali nije tako…

Nakon učenja o seksu u školi i iskustva sa partnerima, mnogi ljudi misle da znaju sve što treba da znaju. Ali ispostavilo se da postoje neke važne činjenice koje možda niste znali o svom penisu.

Čak su i lekari potvrdili da ima mnogo toga da se nauči. Doktorka Danai Maragutakis, iz pokreta za seksualno zdravlje sa sedištem u Oksfordu, zna sve o čemu treba da brinemo kada su u pitanju naši intimni delovi. Ona je rekla da kada su muškarci u pitanju, postoje neke stvari koje ljudi jednostavno ne razumeju.

Od različitih vrsta erekcija koje možete imati, do penisa – postoje neke činjenice koje ostaju tajna. Kako bi što više obrazovala ljude, otkrila je sve što treba da znate.

Tri vrste erekcije

Kada dobijete erekciju, možda nećete mnogo razmišljati o tome kako ste se uzbudili. Ali zapravo postoje tri različite vrste erekcije koje možete doživeti.

Jedna vrsta je subliminalna erekcija, koja se obično javlja dok sanjate. To je zato što ljudima nije potrebna fiziološka ili fizička stimulacija da bi ih pokrenuli. Zatim postoje psihogene erekcije, koje nastaju nakon što se seksualne fantazije ostvare – u stvarnom životu ili kroz pornografiju. To je u osnovi kada vaše telo reaguje na vizuelne stimuluse. Konačno, tu je i refleksogena erekcija. Ovo se dešava kada je penis fizički stimulisan.

Ne treba vam erekcija da biste doživeli orgazam

Dakle, ako ne možete da postignete erekciju, i dalje možete biti zadovoljni. Neki ljudi mogu postići orgazam bez pune erekcije. Neki muškarci čak tvrde da su to mogli postići jednostavnom masažom prostate. Ispostavilo se da stimulacija penisa nije uvek neophodna za uživanje.

Deo erekcije je skriven

Momci, biće vam drago da čujete da je vaš penis mnogo duži nego što izgleda. To je zato što je otprilike 30 posto tkiva koje stvara mušku erekciju unutrašnje, što znači da nije vidljivo spolja. Dakle, do trećine vašeg penisa je zapravo skriveno, prenosi Net.hr.

Penis ima ‘kičmu’

Ne morate da brinete da vaš penis ima kičmu – jer nema. Iako ljudi to ne čine, mnoge životinje to rade. To su obično šiljaste, keratinizovane strukture koje se nalaze u genitalijama nekoliko životinja, koje mogu da pomognu ovulaciju ili deluju da pojačaju osećaj tokom seksualne aktivnosti.

Šimpanze imaju penisne bodlje, kao i mačke, slepi miševi i koale.

Cvekla i ostrige mogu stimulisati erekciju

Dr Danai je primetila da hrana sa azotnim oksidom može pomoći protoku krvi, što poboljšava vašu erekciju. Takva hrana uključuje crnu čokoladu, cveklu, beli luk, lubenicu i lisnato zeleno povrće. Pored toga, hrana bogata cinkom je takođe vitalna za dobar nivo testosterona i proizvodnju sperme, što znači da ostrige možda vredi probati.

Ostale dobre namirnice koje možete probati uključuju školjke, govedinu, piletinu, orašaste plodove i pasulj. Pijenje puno vode će takođe pomoći u promovisanju zdravog protoka krvi, što je dobra vest za vašu erekciju.

Možete rešiti erektilnu disfunkciju povezanu s pušenjem

Dugo se ‘šuškalo’ da pušenje može smanjiti penis, ali nema dokaza koji bi podržali ovu tvrdnju. Bez obzira na to, pušenje može uticati na vaš seksualni učinak i zadovoljstvo. To je zato što pušenje ograničava protok krvi, što znači da može uticati na protok krvi do vaših genitalija. Bez redovnog krvarenja, erekcija neće uvek biti jaka i može ometati vaš rast.

Studije takođe sugerišu da može povećati rizik od erektilne disfunkcije zbog činjenice da oštećuje krvne sudove, ali to zapravo nije trajno. Ako odustanete od cigareta, onda vaši krvni sudovi mogu da zarastu, a možda ćete čak otkriti i da se osećate bolje u krevetu, piše Dejli star.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.