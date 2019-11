Razotkrijte preljubnika: Saznajte krije li on nešto u svom telefonu

Na pametnim telefonima često je instalirano mnogo alata kojima je moguće ući u trag preljubniku

1. Odjednom je ‘zalepljen’ za ekran

Ukoliko vašeg partnera (ili partnerku) do nedavno tehnologija nije previše zanimala, pametni telefon je stajao uokolo, bio zaboravljen u džepu jakne i slično, a propuštenim pozivima i porukama se nije previše zamarao, no odjednom se ne odvaja od njega – razlog za sumnju na preljuba postoji.

Odjednom stalno šalje poruke, izlazi van kada telefon zazvoni i pokušava da sakrije telefon od vas, stalno je za računarom, na pitanje šta to skriva, odgovara preopširnim pravdanjem ili možda napadom… Svaka nagla promjena u ponašanju može ukazivati na prevaru.

2. Ako sumnjate, krenite u ‘njuškanje’

Na pametnim telefonima često je instalirano mnogo alata kojima je moguće ući u trag preljubniku. Na primer, ako partner koristi Appleov uređaj povezan porodičnim računom, svakako omogućite deljenje lokacije – to će vam omogućiti da locirate uređaj tako da se prijavite na iCloud.com i kliknete ‘pronađi moj iPhone’ (Find My iPhone) ili možete pokušati pomoću aplikacije ‘Find My Friends’.

Ima li vaš partner iPhone, tada možete doći do detalja koja određena mesta često posećuje. U Postavkama (Settings) ćete pronaći ‘Usluge lokacije’ (Location Services) koja prikazuje sve lokacije na kojima je uređaj nedavno bio. Naći ćete popis gradova u kojima dodirom dobivate određene adrese.

Evo kako to izvesti u koracima:

Kliknite na Postavke (Settings).

Kliknite na Privatnost (Privacy).

Odaberite Lokacijske usluge (Location Services).

Idite niže prema dole do Usluga sustava (System Services).

Odaberite Značajne lokacije ( Significant Locations) – tu ćete pronaći dnevnik posećenih lokacija.

Napomena: Ako vaš partner ima pristupni kod za svoj iPhone, moraćete ga uneti pre nego što vidite popis lokacija.

U slučaju da koristi neki drugi Android telefon i prijavljen je na Google zajedničkom računaru, tada možete upisati ‘Pronađi moj telefon’ (Find My Phone) u traku za pretraživanje i dobit će lokaciju telefona. Google je zgodna aplikacija u kojoj može ostati slučajno prijavljen, a u tom slučaju lako možete naići na neki sumnjivi trag.

3. Možete ga pratiti i ako promeni lozinku

Čak i u slučajevima kada je partnerov telefon zaključan novim kodom, postoji nekoliko špijunskih aplikacija i usluga koje možete koristiti za nadgledanje uređaja. Na primer, Highster Mobile’ koristi metodu ‘preko vazduha’ za preuzimanje i instaliranje na telefon.

Tokom instalacije unesite broj telefona koji želite nadzirati, aplikaciju aktivirate unošenjem licencnog ključa koji dobijate odmah nakon plaćanja usluge. Potom se s telefona, prenosnog računara ili tableta prijavite se na svoj račun i pogledajte informacije prenesene s telefona koji pratite.

4. Neki imaju još jedan uređaj ili SIM karticu

Najpametniji i najoprezniji preljubnici mogu koristiti poseban telelfon (za koji ne znate) ili SIM karticu kako bi komunikacija bila diskretna. SIM kartica je posebno domišljat način jer vaš partner može koristiti isti uređaj, a pritom isključiti veliku količinu podataka bez da je iko to shvatio.

Pronađete li drugi uređaj ili SIM karticu pred vama će se otvoriti čitav izvor informacija, no imajte na umu – ako si je dao toliko truda da sve sakrije od vas, to što ste ga otkrili ne znači da će se pokajati ili promeniti, već samo može smisliti nov način da ne bude uhvaćen u preljubi.

5. Ima tajni račun u oblaku

Jedan od najjednostavnijih načina pohrane podataka je u oblaku (putem nekog Cloud servisa – npr. Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloude), gde je to privatno, dostupno i lako za deljenje s tajnim ljubavnikom. Spremanje u oblaku postalo je uobičajeno mesto za diskretno čuvanje fotografija, videozapisa i aplikacija.

Postoje aplikacije koje mogu klonirati druge aplikacije, poput WhatsAppa, Instagrama i drugih te sakriti klonirane verzije iza ikone koja izgleda poput kalkulatora. Te klonirane verzije mogle bi se koristiti za komunikaciju s ljubavnikom.