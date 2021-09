Samo ste jedna u nizu: 5 znakova da je on ženskaroš

Ženskaroš je vešt igrač koji je naučio kako da učini da se žena oseća posebno. Ali prvi znak za uzbunu je preterivanje s romantičnim gestovima. Njima želi da zakamuflira svoje mane, a i u startu odaje utisak nekoga ko ima previše prakse u tome.

1. Bira određeni tip žena

Ženskaroš je slatkorečiv, ljubazan i pun komplimenata, a najčešće ‘lovi’ žene koje imaju nisko samopouzdanje. Pravim odabirom reči samo nastoji da dobije ono što želi, a to je seks, piše 24sata.hr.

Čim završi u krevetu sa ženom, gubi interes. Često ga prati loš glas, pa je s njim najbolje biti na oprezu.

2. Vi ste ta koju je čekao

On voli da preteruje i već pri upoznavanju tvrdi da ste vi ta koju je čekao ceo život. Tu rečenicu je najverovatnije izrekao nebrojeno puta o čemu svedoče njegove mnogobrojne veze.

On samo želi da zadovolji svoje seksualne apetite, a na prvi znak problema traži drugu. Jako brzo ulazi u vezu, još brze iz nje izlazi, a seksom leči nisko samopoštovanje.

3. On zna kako ćete se osećati posebno

4. Ni jedna mu nije promakla

Iako tvrdi da ste mu vi jedina, on u svakoj ženi vidi priliku. Neretko u vašem prisustvu gleda druge žene, flertuje s njima pa čak i komentiriše i upoređuje vašu lepotu.

Takav muškarac se retko vezuje, a ako i uđe u ozbiljnu vezu, partnerkaa stalno strahuje da će ga izgubiti.

5. Postoji razlog zašto vas ne zove imenom

On svoju partnerku najčešće zove po nadimku kao što je ‘slatkica’ ili ‘lepotica’. Iako to na početku može biti šarmantno, s vremenom će dovesti do pitanja – zašto nikad ne izgovara moje ime?

Ženskaroš želi da izbegne situaciju u kojoj mu se može dogoditi da pobrka vaše ime s imenima bivših devojaka.

