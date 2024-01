Tri tipična poteza muškarca narcisa: Uzimaju puno, a vraćaju malo

Narcisi stalno žele da budu u centru pažnje, teže pohvalama, komplimentima i koriste vašu energiju da se osećaju bolje. Za ljude sa narcističkim poremećajem ličnosti, drugi ljudi su samo sredstvo za ispunjavanje sopstvenih potreba.

Narcisi nemaju dovoljno empatije, nisu sposobni za saosećanje i dublju povezanost. Narcis je osoba koja uzima mnogo, a vraća malo ili skoro ništa. Odnos sa njima može biti izuzetno toksičan i uticati na vaše emocionalno zdravlje. Ako prepoznate njegove trikove, možete otići na vreme i nećete postati žrtva njegovih potreba.

Evo 3 tipična poteza muškog narcisa:

1. Prebacivanje krivice i optužbi

Manipulacija, gde se stalno osećate kao da ste nešto pogrešili, jedna je od najgorih osobina narcisa. Prebacivanje odgovornosti i projektovanje svojih slabosti na druge je narcistička praksa. Na primer: Vaš partner se emocionalno zatvara. Pokazuje očigledne znake neverstva, skriva informacije. Imate jaku sumnju da vas vara. Kada skupite hrabrost da se suočite sa svojim zapažanjima i osećanjima, on će sve negirati i optužiti vas da ste sumnjičavi, ljubomorni i paranoični… Ukratko, problem ste vi. Optužiće vas da ga pogrešno procenjujete, da mu nikada ne verujete, da ste nakaza za kontrolu, da niste zadovoljni s njim iako on nastavlja da pokušava da se poveže.

Počećete da osuđujete sebe zbog sumnje u njega. Međutim, greška u stvarnosti ne može biti samo vaša. Pošto ste mirno pitali šta se dešava i dobili lavinu optužbi, osećaćete se sve gore i gore i fokus će se pomeriti sa pravog problema – neverstva – na zlo. Nije ni važno da li te je prevario ili ne; on će preuzeti uzde razgovora i odvesti vas do svoje trake gde može da dominira. Fokus će biti na vama kao negativcu koji je optužen da je učinio nešto loše, a ne na vašoj zabrinutosti koju je izazvao svojim postupcima. Na kraju ćete se izviniti, a on će to lažirati i izigrati žrtvu.

2. Problem komunikacije

Dvosmerna komunikacija je problem za narcisa jer mora da ćuti, smireno sluša mišljenje drugih ljudi i pravi kompromise. Kada komunicirate sa narcisom, često ćete se osećati neprijatno jer nećete imati priliku da izrazite svoje mišljenje. Pošto nije u stanju da održi ravnotežu između slušanja i govora, komunikacija će biti nezgodna. To uključuje preterivanje i naduvavanje činjenica, emocionalne izlive, preskakanje reči… Sve, samo da razgovor teče u njihovu korist. Narcis voli monologe i j koji će slušati njegove hvalospeve o sebi, što vam može oduzeti i vreme i energiju.

3. Igranje žrtve

Ovo je jedno od najmoćnijih oruđa narcisa. Kada oseti da se pažnja pomera na drugu stranu, upotrebiće sve taktike da ponovo bude u centru pažnje. Možete očekivati poniženje i omalovažavanje onoga što kažete ili osećate, bićete kritikovani i optuženi. Narcis se hrani ranjivošću i nikada vam neće dozvoliti, čak ni sa svojom negativnom situacijom ili problemom, da budete u centru pažnje.

Svi se ponekad možemo ponašati narcistički. Važno je da to primetimo i promenimo u sebi. Zato obratite pažnju na sebe i druge. Takođe, zapamtite da uvek možete napustiti nezdravu vezu i okružiti se ljudima koji vas podržavaju, iskreno vole i podstiču da rastete, prenosi Sensa.hr.

