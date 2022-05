Verovali ili ne, ove 3 stvari su muškarcima važnije i od seksa

Zabluda je da muškarce zanima samo seks. Ove tri stvari su daleko važnije svakom muškarcu od seksa:

1. Razumevanje

Svi znamo da je seksualna intimnost fizički izraz strasti koju imate jedno prema drugom. Ali ako se potrudite da razumete kako se vaš partner oseća, možete da podignete vezu na viši nivo. Dozvolite mi da vam dam lični primer. Nekada sam bio u veoma osrednjim vezama. Svaki put kada bih sreo svoju devojku, išli bismo na sastanak, jeli u modernim restoranima, a zatim dolazili kući i vodili ljubav. Naravno, jedno drugom smo rekli „volim te“ i svako od nas je ovu frazu izgovorio sasvim iskreno. Međutim, zbog nedostatka emocionalne intimnosti, nismo osećali veliku želju da budemo zajedno do kraja života. Dok sam čitao razne savete o odnosima, naišao sam na objavu u kojoj se govori o važnosti mogućnosti da razgovarate i slušate svog partnera, prenosi Stil. U početku sam na ovaj savet reagovao sa izvesnim stepenom iritacije. Ali nakon što sam počeo otvorenije da slušam i govorim o svojim osećanjima i emocijama, kvalitet mojih odnosa se značajno poboljšao. Razumevanje u odnosima je dvosmerna ulica.

Jer ako želite da vaš partner počne da vas sluša, veoma je važno da mu uzvratite kada ima želju da progovori.

Rimski filozof Seneka je to najbolje rekao: „Jedna od najlepših osobina pravog prijateljstva je razumevanje“.

2. Prihvatanje

Čak i ne sluteći, često sanjamo da su stvari drugačije, da se osoba koju volimo ponaša na određeni način. Ali stalnim razmišljanjem o stvarima koje ne možete promeniti, lišavate sebe mogućnosti da se fokusirate na sve što možete da promenite. Dozvolite da objasnim. Osoba sa kojom ste u vezi želi da oseti da je volite, prihvatate i poštujete. Ali nemoguće je izgraditi snažnu emocionalnu vezu ako ga stalno kritikujete. U svakom slučaju, ako ga stalno osuđujete, on će početi da se ponaša prema vama na isti način. Razumem da želite da izgradite idealan odnos sa svojim partnerom, u kojem neće biti sporova i nesuglasica.

Ali, nažalost, to se nikada neće dogoditi ako to ne prihvatite takvim kakav jeste. Ovu pilulu je teško progutati. Ali to je istina. Stoga, ako želite da ojačate vezu, počnite sa prihvatanjem nesavršenosti jedno drugog i sve će se odmah primetno poboljšati.

„Prihvatite ono sa čime vas sudbina povezuje i volite ljude sa kojima vas sudbina spaja. I uradi to svim srcem.” – Marko Aurelije.

3. Iskrenost

Seksualna intimnost je definitivno jedan od najboljih načina da se izgradi poverenje u vezi. Ali ako niste iskreni prema partneru, nećete moći da računate na iskrenost zauzvrat. Na kraju krajeva, dugoročna veza se jednostavno ne može graditi na lažima. Stoga, ako želite da ojačate odnose, samo počnite da preuzimate odgovornost za svoje reči i obećanja. Jer čak i u slučaju neprijatnog razgovora, iskrenost će vam omogućiti da zadržite poštovanje partnera.

„Budite odraz onoga što biste želeli da vidite kod drugih. Ako tražite ljubav, volite sebe. Ako tražite iskrenost, budite iskreni. Ako tražite poštovanje, pokažite poštovanje. Zauzvrat dobijaš ono što daš.” – Nepoznat autor.

