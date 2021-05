Zašto muškarac gubi interesovanje nakon seksa

Nije retkost da muškarac nakon noći provedene sa devojkom, odluči da je više nikad ne potraži.

Ako ste i sami iskusili nešto slično, nema sumnje da se pitate – šta ste pogrešno uradili? Zašto je izgubio interesovanje? Brojni su faktori koji mogu uticati na to da muškarac promeni svoje mišljenje o vama i jednostavno zaboravi vaš broj. Ako ste osetili već sledećeg jutra da se među vama javio jaz, danas vam otkrivamo koji su glavni razlozi za to.

PONEKAD JE SVE ŠTO MUŠKARCI ŽELE OD VAS – SEKS ZA JEDNU NOĆ

Postoji ta faza u životu muškarca kada jednostavno ne želi vezu, i sve što želi od devojaka sa kojima ostvaruje kontakt jeste seks za jedno veče. Obično muškarci “prerastu” ovu fazu u 40-tim godinama, ali to nije izričit slučaj. Ako ste imali tu nesreću da budete samo broj na njegovoj listi osvojenih devojaka, ne treba da prebacujete sebi, jer ništa pogrešno niste uradili. Ovakva veza je već na početku bila osuđena na propast.

ZASLEPILA GA JE POŽUDA

Vrlo je moguće da vas je posmatrao kroz ružičasta stakla, i da je noć koju ste proveli zajedno bila ona koja mu je – otvorila oči. Nakon intimnih trenutaka sa vama, vrlo verovatno je shvatio da među vama ne postoji dublja konekcija, čak i ako mu se zaista fizički dopadate. Iako ćete se osećati iskorišćeno, shvatite ovo kao uslugu koju vam čini čovek koji shvata da nije za vas. Gora varijanta bi bila ona u kojoj bi započeo vezu sa vama, a da u njoj ne postoji ništa osim požude.

NE POSTOJI HEMIJA IZMEĐU VAS DVOJE

Sve je bilo savršeno do trenutka kada ste se našli u njegovoj spavaćoj sobi. Već pri prvim poljupcima osetili ste da nešto tu ne štima. Ako dovoljno dobro sagledate situaciju, zaključićete da se ni vi ni on niste lepo proveli. Sve se završilo pre nego što je i počelo, sa pogledima usmerenim ka plafonu. Ležali ste jedno kraj drugog, i pitali ste gde je strast? Upravo to, nema je, između vas dvoje ne postoji hemija i to je razlog njegovog nestanka iz vašeg života.

PONELI STE SE PREVIŠE POSESIVNO

Nakon noći provedene zajedno verovatno ste želeli da se ona ponovi. Poslali ste mu jednu, dve, pet, deset poruka? I pitate se zašto ne odgovara? Možda je vaš ležeran stav bio onaj koji ga je privukao u prvom planu, a ova “lepljivost” mu sada ni malo ne prija. Muškarci ne vole devojke koje već pri prvom intimnom kontaktu planiraju svadbu i decu sa njima.

