Zašto žene vole direktne muškarce

Ima puno razloga zbog kojih žene vole direktne muškarce – mnogo je lakše kad nema igara, mogu da se opuste i budu to što jesu, manji je pritisak da se dopadnu.

Direktni muškarci pokazuju ono samopouzdanje od koga žene osećaju olakšanje – dovoljno nesigurnosti su iskusile sa pasivnim muškarcima, emotivno nedostupnim, pasivno-agresivnim, sa kojima iskrena komunikacija nije moguća.

Zabavljanje je iscrpljujuće kad moraju stalno da pogađaju kako se neko oseća i da se suzdržavaju da ne pokažu svoja prava osećanja. Direktni muškarci ne uzrokuju anksioznost, ne ostavljaju žene da se pitaju, da pogađaju, da brinu.

Upoznavanje nije stresno i komplikovano

Ako ste direktni, žena će se brzo opustiti i zabavljaće se u vašem društvu. Dejting treba da bude zabavan, a ne stresan. Neposrednost omogućava prijatnu šetnju, nasuprot trke s preponama, koju nameću dvosmisleni i indirektni muškarci.

Direktan muškarac je prisutan i uključen, ako pokazuje interesovanje, ono je iskreno, a to je prijatno i ugodno.

Žene ne žele da se osećaju teskobno jer se postupci i reči nekog muškarca sukobljavaju, one žele nekoga ko zna šta hoće i ume to jednostavno da kaže i pokaže.

Neposredni muškarci zrače samopouzdanjem

Samopouzdanje je seksi. Direktnost i neposrednost ukazuju na to da je muškarac zadovoljan sobom, da je spreman da preuzme inicijativu, da je otvoren i dostojan poverenja.

Radi se o jednostavnoj sposobnosti da čovek sledi ono što želi, a ako je ona ono što želi, žena će biti polaskana. Sviđaće joj se muškarac koji pravi planove, daje predloge, iskazuje svoju zainteresovanost.

Sa direktnim muškarcem ona ne gubi vreme

Direktan muškarac ne “zavlači” – ako više nije zainteresovan, on to saopštava, ne pokušavajući da drži ženu “u rezervi”.

Ako želi samo seks, ona je u poziciji da odluči da li joj to odgovara, ili ne želi da se upliće – jasno joj je rečeno da nema razloga da gradi emotivne kule u vazduhu.

Neposredan muškarac je ne dovodi u zabunu, on kaže šta mu smeta i šta mu se sviđa, šta može da prihvati, a šta ne. To ženi daje slobodu da i ona izrazi to isto i otvara teren za postizanje kompromisa, ili za zaključak da ne vredi gubiti vreme zbog kompromisa.

Kad je igra poštena, veće su šanse da niko ne bude povređen, čak i kad igra ne ispunjava očekivanja i kad se završi nezadovoljavajuće.

Pored neposrednog muškaraca, žene se osećaju prijatno

Neposredan i iskren muškarac ne uzrokuje stres i anksioznost. Žene imaju suviše iskustva sa osećanjima koja im se vraćaju kao bumerang, jer ne nailaze na fidbek, sa nejasnim porukama i teskobom, sa iscrpljenošću, psihičkom i fizičkom, koju uzrokuje emotivna magla.

Kad su stvari jasne, one su jednostavne, a jednostavnost omogućava opuštanje. Sa direktnim muškarcem žena zna na čemu je i ne mora da brine, da “tripuje” i izmišlja uzroke, razloge i opravdanja.

Ako nešto ne razume, može da pita, jer zna da će dobiti iskren odgovor.

Direktan muškarac ima snagu karaktera

Ako je neposredan, muškarac je stvaran. Može mu se verovati. Govori ono što misli, radi ono što kaže da će uraditi, ne radi ono što mu ne odgovara.

Na njega žena može da se osloni, lako mu je verovati, jer je iskren u svojim namerama i jasan po pitanju onoga što ga motiviše u vezi. Potreban je snažan karakter da bi se jasno izrazila osećanja, a žene žele emocionalno inteligentne partnere, koji umeju da kažu šta osećaju, šta ih plaši, šta ih pokreće.

Muškarci koji to znaju o sebi, u stanju su da razumeju i ono što žena saopštava o sebi. Komunikacija je dvosmerna i otvorena, a to sve olakšava.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.