Znate li zašto se javlja i čemu služi jutarnja erekcija kod muškog pola?

Jutarnja erekcija smatra se fiziološkim fenomenom, a događa se kompletnom muškom spolu – čak i muškim bebama u materici i maloj deci.

Erekcija se javlja usled kompleksnog rada nervnog i endokrinog sistema. U budnom stanju, kada je muškarac seksualno uzbuđen, poruka nastaje u mozgu i šalje hemijske poruke nervima koji utiču na krvne žile u penisu, dovodeći krv do njega. Krv tada postaje „zarobljena“ u penisu zbog čega se on širi i raste, a to rezultuje erekcijom.

Noćne erekcije događaju se tokom REM faze sna, u kojoj sanjamo. Javljaju se kada su aktivirani određeni delovi mozga koji utiču na rad živaca za odmor, akciju, strah i kada su stimulisani hormoni odgovorni za raspoloženje.

Ova pojava moguća je samo tokom REM faze sna i zato se muškarci bude s erekcijom, jer se obično budimo iz REM faze. Moguće je doživeti ponekad erekciju i u NREM fazi, ali to se obično događa starim muškarcima i razlog za to nije još jasan.

Budući da postoji nekoliko faza sna tokom noći, muškarci mogu imati do pet erekcija po noći i mogu trajati 20-30 minuta. Ali to sve zavisi i od kvaliteta sna. S godinama će se pojava noćne odnosne jutarnje erekcije postepeno smanjivati, ali muškarci je uglavnom doživljavaju i nakon što pređu godine za „penziju“.

Zašto se to događa?

Jutarnja erekcija povezana je s punim mokraćnim mehurom. Neki naučnici tvrde da je to signal mozga u snu da je mehur pun i da ga treba isprazniti. Ali danas su stručnjaci skloniji mišljenju da pun mehur stimuliše nerve koji vode do kičme, a to direktno utiče na erekciju. Nije poznato da jutarnje erekcije imaju veze sa zdravljem penisa.

Pojava nekih bolesti može uticati na izostanak ove vrste erekcije. Npr. depresija i pojava dijabetesa, prenose mediji.

