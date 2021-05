Bez ova tri dokumenta ni ne pomišljajte da krenete put Grčke

Verovatno zato što je postojalo puno nejasnoća Grčka je ponovo objavila zajedničku ministarsku odluku u vezi sa ulaskom stranih državljana u zemlju koja važi do 31. maja. Sva pravila se praktično svode na to da ko hoće da otputuje u Grčku mora da ima tri dokumenta, prenosi „Blic“. Koja su to tri dokumenta zavisi od toga da li ste vakcinisani?

1. Pasoš

Možda je suvišno reći, ali u Grčku ne možete ući bez pasoša. Prvo što vam na graničnom prelazu traže grčki zvaničnici je pasoš. Zato pre puta obavezno proverite da li ste poneli ovaj dokument i da li mu nije istekao rok važenja.

2. PLF formular

Grčki graničari obavezno traže ovaj dokument svakom putniku. Reč je o formularu koji sadrži oko tridesetak stavki i koji se mora popuniti 24 sata pre ulaska u Grčku. PLF formular popunjava se na internetu, a pošto popunite taj obrazac dobićete na mejl QR kod koji treba da pokažete grčkim zvaničnicima na graničnom prelazu.

3. Sertifikat o vakcinaciji

Sertifikat o vakcinaciji grčkim graničarima možete pokazati u odštampanoj ili digitalnoj verziji kako bi oni očitali QR kod i sa ovog dokumenta. Dakle, sertifikat o vakcinaciji je potvrda koju ste dobili nakon druge doze vakcine. Važno je znati, da u Grčku ne možete uči ukoliko nije prošlo najmanje 14 dana od datuma vaše revakcinacije.

Uslovi ulaska u Grčku za one koji nisu vakcinisani

Ko nije vakcinisan da bi ušao u Grčku pored pasoša i PLF formulara mora grčkim graničarima da pokaže jedan od dva sledeća dokumenta:

negativni PCR test ne stariji od 72 sata ili

potvrda o preležanom virusu korone od dva do devet meseci pre ulaska u Grčku. Ova potvrda vam je potrebna, naravno, samo ako ste preležali koronu. Ta potvrda je, zapravo, PCR ili antigenski test kojim vam je virus dijagnostifikovan.

Deca starija od pet godina moraju da imaju PCR test

Mnoge srpske turiste su bunili uslovi ulaska u Grčku za decu. Po zvaničnoj odluci Grčke koja važi do 31. maja, u Grčku mogu bez PCR testa da uđu samo deca mlađa od pet godina.

Sva deca koja su napunila pet godina moraju da imaju PCR test. Prema nezvaničnim najava, razmatra se mogućnost da se uskoro ulazak u Grčku bez PCR testa omogući i deci do 10 godina starosti.

Evzoni ne radi od 22 do šest ujutru

Svakako svi srpski turisti koji putuju u Grčku preko Severne Makedonije moraju da znaju da granični prelaz Evzoni ne radi od 22 sata do šest sati ujutru ili po grčkom računanju vremena od 23 do 7 sati. S druge strane, granični prelaz između Bugarske I Grčke Promahonas radi non stop.

