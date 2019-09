Građani Srbije od januara u inostranstvo putuju pod drugim uslovima

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u oktobru će doneti dva pravilnika koji bi trebalo da regulišu rad turističkih agencija.

Oni će stupiti na snagu u januaru, kako bi se obezbedila veća zaštita domacih putnika i turista, kaže ministar Rasim Ljajić.

Ljajić podseca da je Zakon o turizmu usvojen u martu ove godine i napominje da će novi pravilnici bliže regulisati tu oblast, posebno kad je reč o radu agencija, licenciranju, aktiviranju garancija i drugom.

On ističe da će prema tim pravilnicima turisticke agencije biti podeljene u četiri kategorije i svaka kategorija će imati različit iznos garancija putovanja i potrebnog depozita.

„Agencije će donošenjem novih pravilnika biti podeljene u četiri grupe ili kategorije i to – prva grupa do 1.000 putnika, druga od 1.000 do 5.000 putnika, treća od 5.000 do 10.000, a četvrta više od 10.000 putnika. Grupa do 1.000 putnika plaćaće manji iznos osiguranja u odnosu na druge. U narednim danima ostaje nam da utvrdimo tačne iznose za svaku kategoriju – navodi on.

Kad je reč o iznosu depozita koji ce agencije obavezno prilagati, i taj depozit će zavisiti od kategorije.

„Za agencije iz prve grupe radi se o iznosu od 2.500 evra, iz druge o 5.000 evra, iz treće o 7.500 evra, a iz četvrte o 10.000 evra“, ističe Ljajić.

Ministar dodaje da je sa osiguravajucim kucama i agencijama ugovoreno da se napravi softversko rešenje koje će putnicima omogućiti da u svakom trenutku mogu da provere da li imaju garanciju putovanja, odnosno da li su osigurani.

„To znači da će putnik, ukoliko dođe do neke nepredviđene situacije, moći da traži i dobije povraćaj sredstava“, navodi Ljajić.

On ističe da je usvajanje Zakona o turizmu znacajno doprinelo da ova godina u odnosu na prethodne bude daleko mirnija.

„Samo ove godine, mi smo za osam meseci uzeli licence od šest agencija, što je upola manje nego prethodnih godina. Takode, imali smo samo jedno otkazivanje putovanja od strane jedne agencije, a samo 2018. imali smo pet velikih slučajeva sa velikim brojem putnika, pa smo onda jedva uspevali da preko osiguravajućih kuća naplatimo deo sredstava“, naveo je ministar.

(Tanjug)