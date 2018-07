Kada će oštećenim turistima biti vraćen deo para?

Zbog prestanka rada turističke agencije SAB, putnicima će biti vraćen uložen novac najverovatnije u prvoj polovini septembra, ali se još ne zna da li će to biti ceo iznos.

Na konferenciji za novinare, koju su organizovale „Juta” i DDOR Novi Sad, član Izvršnog odbora ove osiguravajuće kuće Ivan Grujić objasnio je da su se aktiviranjem garancije putovanja u ponedeljak stekli uslovi da se započne proces podnošenja zahteva oštećenih putnika.

Dodao je da se uputstva za podnošenje zahteva za obeštećenje mogu naći na sajtu DDOR-a i „Jute”. „Veoma je bitno da svi putnici podnesu zahtev kako bismo mi nakon 45 dana, odnosno 24. avgusta, bili u mogućnosti da napravimo kompletnu analizu svih ugovora o putovanju koji nisu realizovani. Nakon isteka perioda podnošenja zahteva, radićemo analizu zahteva i obračun naknade”, kazao je Grujić.

Što se tiče načina obeštećenja, odnosno da li će biti u potpunosti vraćen novac ili umanjen, Grujić je rekao da će to zavisiti od podataka koje će prikupiti. „Kada prikupimo sve podatke, vidimo odštetni zahtev i kada uporedimo sa pokrićem koje daje polisa onda ćemo znati da li ćemo biti u mogućnosti da isplatimo sva potraživanja u potpunosti ili ćemo to činiti proporcionalno”, kazao je.

Prema do sada prikupljenim podacima pretpostavlja se da umanjenje u svakom slučaju neće biti drastično. „Po isteku roka 24. avgusta, radićemo analizu, taj posao ne bi trebalo da traje duže od sedam dana, tako da bi isplata mogla da se očekuje početkom septembra ili u prvoj polovini septembra”, kazao je Grujić.

Direktor „Jute” Aleksandar Seničić ukazao je na to da je u trenutku prestanka rada SAB agencije oko 1.200 putnika bilo na destinaciji, odnosno na raznim destinacijama u Grčkoj, prenosi Tanjug.

On je naveo da je SAB agencija prestala sa radom 22. juna, a da je „Juta” već 23. juna organizovala povratak jednog broja putnika. „Nijednog putnika nismo vratili pre isteka roka o ugovoru o putovanju. Dozvolili smo, iako to nije praksa u svetu gde kada dođe do prestanka rada agencije svi putnici se odmah vraćaju sa destinacije, svim putnicima da završe svoj odmor”, rekao je Seničić.

Naveo je da Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije – „Juta” ne prihvata da preuzme u potpunosti odgovornost za to što se desilo. „Delimično prebacivanje odgovornosti države na naše udruženje je bilo neprimereno u početku svih ovih dešavanja iz razloga što mi nismo državna institucija i nemamo ovlašćenje da kontrolišemo finansijsko i unutrašnje poslovanje neke agencije”, kazao je Seničić.

Dodao je da je trenutno u „Jutu” učlanjeno 269 agencija i istakao da licencu za rad turističkim agencijama daje Ministarstvo turizma, telekomunikacija i trgovine.

Upitan da li će putnici, koji su oštećeni zbog prestanka rada „Flaj flaj travel” agencije biti obeštećeni, Seničić je istakao da ta agencija nije bila član „Jute” i dodao da koliko je on upoznat, ti putnici neće biti obeštećeni.

Kada je u pitanju „Džez travel” agencija, Seničić je kazao da još uvek nije sačinjen konačan zapisnik Turističke inspekcije, te da će se o detaljima, u tom slučaju, moći razgovarati kada se dobije zapisnik.

(„Politika“)