Bil Gejts ima potpuno sumanuto predviđanje o tome šta će zameniti mobilne

Bil Gejts je izneo još jednu od svojih predikcija budućnosti. Suosnivač Majkrosofta smatra da će pametne telefone uskoro zameniti potpuno nova tehnologija – elektronske tetovaže.

Bill Gates Predicts That Electronic Tattoo Will Replace Smartphone Phones In Future. https://t.co/G6Nth9BUd0

— The Hiltonian (@THiltonian) March 12, 2022