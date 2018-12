Crno nam se piše: ovako će 2030. izgledati naša planeta (video, foto)

Za manje od 200 godina, ljudi su uspeli da preokrenu trend hlađenja planete koji je trajao više od 50 miliona godina, pokazuju nova istraživanja.

Climate change can degrade ecological interactions by separating interacting species in space and time, but this is not the case in one of the best-studied examples of mimicry in which #hoverflies (mimics) imitate stinging #wasps and #bees (models). https://t.co/RzEJIdO3b2 pic.twitter.com/OUD13Noupe — PNAS (@PNASNews) December 11, 2018

Ako se globalno zagrevanje nastavi trenutnim tempom, klima na Zemlji će 2030. godine podsećati na onu koja je vladala našom planetom pre 3 miliona godina, pokazuje najnovije istraživanje naučnika Američke naučne akademije (PNAS), prenosi CNN.

The global warming trend continues — 2017 was one of the hottest years on record says NASA and NOAA. https://t.co/dcOjv18z4M pic.twitter.com/3Hh79espAp — CNN Weather Center (@CNNweather) January 18, 2018

Najgori scenario

„Danas smo svedoci jednog od najgorih scenarija u istoriji“, kazao je Burke. „Ovo je razdoblje vrlo brzih klimatskih promena. Moramo pronaći bilo kakvo rešenje da te promene odmah zaustavimo“, dodao je.

Human-caused climate change is transforming the Arctic, both physically and biologically, a new report states. And that can influence extreme weather in places including the United States and Europe. https://t.co/oo41LWmbqa — CNN (@CNN) December 12, 2018

Još jedan crni scenario

Burke je predstavio još jedan crni scenario – ako nastavimo da radimo to što radimo danas, do 2150. godine Zemlja će se vratiti u stanje u kojem je bila pre 50 miliona godina, što znači da bi se naša planeta vratila u doba evolucije prvih sisavaca, u vreme kada su dinosaurusi već davno izumrli.

„U vreme pre 50 miliona godina, prema modelima, globalne temperature bile su i do 13 Celzijusovih stepeni više nego danas. U to vreme nisu postojala područja koja su trajno bila prekrivena ledom, ni na jednom od Zemljinih polova, a nivoi okeana bili su mnogo, mnogo viši“, objašnjava Burke.

„Idemo prema veoma dramatičnim promenama u izuzetno kratkom vremenu“, rekao je Džejk Viilijams, stručnjak za paleoekologiju i klimatologiju i koautor studije.

Dodaje i da Zemljini polovi do 2150. godine neće ostati bez leda jer ledenim kapama treba dugo da se otope. Ipak, iznenadno zagrevanje moglo bi dovesti do nestanka brojnih životinjskih i biljnih vrsta.

„Možemo uticati na svoju istoriju i na Zemlju kroz razumevanje sadašnjih promena i prilagođavanje njima“, zaključio je.