Asocijacija za javnu diplomatiju Kine je organizovala tematski salon posvećen veštačkoj inteligenciji (AI), na kojem je uvodno izlaganje održao Lionel M. Ni, osnivački predsednik Univerziteta za nauku i tehnologiju u Hongkongu (Kampusa u Guangdžou), nakon čega je usledila interaktivna sesija sa kineskim i stranim novinarima.

Događaj je istakao kako napredni AI modeli poput DipSika (DeepSeek) menjaju način sticanja znanja i kreiranja sadržaja. Ovi sistemi mogu brzo da obrade ogromne količine literature, da generišu sažete i kvalitetne naučne radove, kao i multimedijalni sadržaj poput slika i video materijala, omogućavajući korisnicima da po potrebi stvaraju raznovrsne materijale.

Lionel M. Ni naglasio je da institucije visokog obrazovanja treba pažljivo da prate uticaj veštačke inteligencije na obrazovni sektor. „Odgovorna upotreba AI tehnologije u okviru zakonskih okvira treba da se podstiče“, rekao je, ukazujući na činjenicu da je njena integracija u savremeno obrazovanje nepovratna.

Nastavno osoblje Univerziteta za nauku i tehnologiju u Hongkongu (Guangdžou) ohrabruje se da AI uključi u nastavne programe, koristeći njene mogućnosti za unapređenje pedagogije. „AI neće zameniti ljude, ali će profesionalci koji koriste AI prevazići one koji to ne rade – to je neminovno“, upozorio je Ni.

Kako sposobnosti AI tehnologije nastavljaju da se ubrzano razvijaju, događaj je takođe istakao potrebu za uravnoteženim pristupima njenom razvoju – kako bi se iskoristile koristi koje pruža, uz istovremeno odgovorno upravljanje osnovnim izazovima kao što su efikasnost računarskih resursa i zaštita privatnosti.

(Beta)

