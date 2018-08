Noćas NEBESKI SPEKTAKL za pamćenje: kiša meteora osvetliće Zemlju (video, foto)

Svake godine sredinom avgusta pada kiša meteora, a taj prirodni fenomen ponovo će se dogoditi u noći između nedelje i ponedeljka.

You could see up to 100 meteors per hour as the Perseid Meteor Shower peaks this week ☄ https://t.co/xechsDhzql #Perseids pic.twitter.com/EAc0h81yls — The Weather Network (@weathernetwork) August 8, 2018

Kiša takozvanih Perseida, odnosno meteorskih rojeva, specifična je po meteorima koji su mnogo „vatreniji” i svetliji od tipičnih.

Look up tonight for the #Perseids! You should be able to see about 60-70 meteors per hour, but the rate can be up to 150-200 per hour. The shower's peak will be visible during the nights of 11/12 August and 12/13 August, provided skies are clear. See https://t.co/aoJVm9wJJQ pic.twitter.com/8da5yrhOSs — ESA (@esa) August 11, 2018

Ove godine očekuje se pravi spektakl na nebu, s obzirom na to da će u vreme ove meteorske kiše mesec biti mlad, pa neće biti nikakvog drugog osvetljenja na nebu.

Don't forget the #Perseids this weekend, stargazers…I see nothing tonight here…overcast…but I'll keep lookinghttps://t.co/GfD0xPUykc — RC deWinter (@RCdeWinter) August 12, 2018

Kako kažu iz NASA, svake godine Perseidi prekriju nebo kada se Zemlja mimoilazi sa kometom Svift Tatl. Sitni komadi komete sudaraju se sa našom atmosferom i tako prave „vatrene kugle”.

Ovaj spektakl počeo je 14. jula i traje do 24. avgusta, a dostiže svoj vrhunac u periodu od 16 časova 12. avgusta, do 4 sata 13. avgusta.

NASA navodi da, ukoliko želite da posmatrate ovu pojavu, meteori se mogu pojaviti bilo gde na nebu. Takođe, u zavisnosti od toga kada posmatrate spektakl, kiša meteora može da izgleda drugačije.

Tako da ako posmatrate nebo oko 22 časa, videćete manje meteora, ali oni će imati duže „repove”.

The Pereseid meteor shower peaks Aug 11 & 12. The moon will be only a thin crescent and set early this year, leaving a dark sky for the meteors' bright streaks. Utilize the desert's unpolluted skies for viewing!#perseids #meteorshower #darkskies #stargazing #mojave #desertlife pic.twitter.com/zVuhyXN5SG — MojaveLandTrust (@MojaveDesertLT) August 9, 2018

Prema Američkoj meteorskoj zajednici, najbolje je da ovaj fenomen pratite u ponedeljak ujutru oko 4 sata. Kada dostigne svoj vrhunac, kiša Perseida može da sadrži između 50 i 100 meteora po satu, navodi Biznis insajder, a prenosi B92.net.

I get a weird anxiety waiting to see short-term weather forecasts for #Perseids weekend each year. We are heading out on Friday, but have no idea where yet. pic.twitter.com/tzUUGORnOr — Neil Zeller (@Neil_Zee) August 8, 2018

Perseidi su, inače, nazvani po sazvežđu Persej, odakle se i pojavljuju. (Tanjug)