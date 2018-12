Ovako će izgledati SMAK sveta (video)

Često i sami razmišljamo kako bi svet koji nas okružuje mogao u trenu da nestane i mi s njim.

Misao o nestajanju svega mogla da ima svoje uporište u matematici i fizici.

Teorija o „velikom kidanju“ kaže da bi u jednom trenutku moglo doći do tačke u kojoj bi se svemir „pokidao“, pa bi bilo uništeno sve, od životinja do atoma, sve što nas okružuje, piše Big Think.

Takav model temelji se na ideji da ako svemir nastavi ubrzanje svoje ekspanzije, na kraju će doći do trenutka u kom će sve sile koje ga drže zajedno, nadvladati tamna energija. To je jedna sasvim misteriozna sila koja će, kako se predviđa, činiti 68% energije svemira. Ako nadvlada gravitacijske, elektromagnetne i slabe nuklearne sile, svemir će se, doslovno – raspasti.

Taj novi model predstavljen je 2015. godine, a po njemu je godina propasti svega udaljena 22 milijarde godina od danas i razvio ga je Marčelo Diskonzi sa Univerziteta Vanderbilt u saradnji s profesorima fizike Tomayom Kefartom i Robertom Šererom.

Diskonzijeva hipoteza tako tvrdi da se „Big Rip“ može pojaviti u trenutku kada tamna energija postane snažnija od gravitacije i dosegne tačku kada može da razdvoji pojedine atome. Njegov model pokazuje da budući da je ta ekspanzija beskrajna, viskoznost svemira može biti odgovorna za njegovo uništenje. Takva viskoznost meri koliko je svemir otporan na širenje ili skupljanje.

Ako je ta teorija tačna, u dalekoj budućnosti mogao bi se dogoditi trenutak u kom će se sve što je na zemlji pokidati, uništiti. Atomske i molekularne sile će se pocepati, elektroni razdvojiti od atoma.

I to sve za 22 milijarde godina.