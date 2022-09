Svako jutro u 7 sati internet se padao u celom selu, inženjere uzrok problema ostavio u šoku

Inženjeri su konačno rešili zagonetku koja ih je mučila duže od godinu i po dana, jer niko nije imao pojma zašto celo jedno selo u Velsu svako jutro tačno u 7 sati ostane bez širokopojasnog interneta, piše BBC, a prenosi Jutarnji list.

Nisu ni slutili da je za sve kriv jedan stari televizor. Neimenovani vlasnik kuće iz Aberhosana u pokrajini Powys nije bio svestan da signal koji je emitovao njegov stari uređaj ometa rad širokopojasne mreže za celo selo.

Meštani su punih 18 meseci prijavljivali spori rad interneta, a inžinjeri nikako nisu mogli da shvate zbog čega se to događa, i to svakoga jutra u 7 sati. Pokušali su da reše problem menjanjem kabla ali to se nije pokazalo delotvornim, a tek kada su nabavili uređaj za nadzor shvatili su u čemu je kvaka.

Stari TV uređaj emitovao je električne smetnje.

– Događalo se to svako jutro tačno u 7 sati, bez greške, izjavio je inžinjer Majkl Džouns.

Vlasnici starog televizora bili su preplašeni kada su im rekli da je čitavih 18 meseci njihov uređaj stvarao probleme.

– Odmah su se složili da će stari TV isključiti i da ga nikada više neće koristiti.

Utvrđeno je da televizor emituje jedan impulsni šum visokog nivoa (SHINE) koji uzrokuje električne smetnje u drugim uređajima.

Džouns kaže da više nije bilo problema nakon što je utvrđeno šta uzrokuje pad interneta u celom selu.

Iz telekomunikacijske kompanije Opeanreach poručili su da mnogi elektronski uređaj, od spoljne rasvete do mikrotalasnih pećnica, potencijalno mogu uzrokovati pad širokopojasnog interneta. Zato su zamolili javnost da koriste elektronske uređaje koji zadovoljavaju britanske standarde.

