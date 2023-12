Ne bacajte mrežicu za voće: Odlično čisti sve što vam padne na pamet, od posuda do tepiha

Ambalažu u kojoj kupujemo namirnice u prodavnici najčešće bacamo, bez imalo razmišljanja, a vrlo često dosta toga se može iskoristiti tako da se reciklira i dobije novu upotrebnu vrednost.

Korisnica TikToka pod imenom AllRecipes objavila je video u kojem pokazuje trik kako možete mrežice od voća iskoriste za uklanjanje tvrdokornih naslaga na posuđu.

– Ne bacajte ove mrežice, iskoristite ih za ribanje posuđa, kaže žena u videu i pokazuje kako možete iskoristiti ovu improvizovani sunđer za sudove.

Ona je mrežicu koristila kako bi uklonila osušeni sos od paradajza od s posude. Mrežica se pokazala jako efikasna:

– Pogledajte ovo! Ovo je bolje od žice.

Otkrila je da su mrežice odlične i za čišćenje radnih površina.

Jedna žena je napisala da to već godinama radi i da je mislila da svi to znaju, prenosi The Sun.

Inače, ovakve mrežice su odlične i za ribanje tepiha i to znaju starije generacije.

