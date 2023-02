Ovo su najčešće greške pri uzgoju orhideja: Konačno naučite koliko im je vode zapravo potrebno

Zbog svog bujnog oblika i raznolikosti boja, orhideje su mnogima omiljena biljka.

Veličina i oblik cveta orhideja variraju, dolaze u svim bojama, a najveći broj domaćinstava krase upravo one ružičaste, bele i tamnoljubičaste boje. Zahvaljujući novim uzgojnim tehnologijama koje su doprinele masovnom uzgoju orhideja, one više nisu tako skupocene i nedostižne. Uprkos tome što ove lepotice uspešno ne cvetaju baš svakome, uz malo znanja njihova nega i održavanje su prilično jednostavni. Orhideje kupljene u rasadnicima i trgovačkim centrima dolaze već zasađene u odgovarajuće supstrate. Kada korenje biljke potpuno ispuni uzgojnu posudu, biljku treba presaditi u jedan ili dva broja veću posudu kako bi joj se omogućio dalji rast. Supstrat pre svega treba biti propustan za vodu jer će korenje trunuti ako on ostane duže mokar.

Izvrstan supstrat za orhideje su seckana kora bora ili jele. S obzirom na to da se prirodno stanište orhideja nalazi u tropskim krajevima, mnoge sobne vrste traže nešto vlažniji vazduh, daleko od promaje. U sezoni rasta, orhidejama je potrebna visoka vlažnost vazduha, a to se može postići svakodnevnim zamagljivanjem uz pomoć raspršivača. Orhideje po pravilu ne bi trebalo izlagati dugotrajnom direktnom suncu te je najbolje smestiti ih na prozor u severnome delu stana. Idealna temperatura koja im najviše odgovara jest ona koja je najbliža njihovu prirodnom uzgojnom okruženju.

Pri kupovini orhideje valja biljku pregledati, ne kupujte biljku koja ima oštećene, osušene ili žute listove. Što biljka ima više cvetnih stapki duže će cvasti. Proverite i korenje, idealno je ono koje ne izviruje iz saksije, da je sveže i zeleno. Zahvaljujući tome što je orhideja najčešće zasađena u posudama od prozirne plastike, to se može lako videti.

Orhideju stavite na najsvetlije mesto u sobi, izbegavajući direktne zrake sunca kroz staklo. Jednom nedeljno saksiju uronite u veću posudu, neka bude uronjena 3 četvrtine i ostavite na sobnoj temperaturi 30 minuta. Nakon toga, saksiju izvadite iz vode i pustite da otkapa višak vode.

Svaki mesec dodajte u vodu za zalivanje specijalno gnojivo za orhideje. Možete ga naći u vrtnim centrima. Kad orhideja ocvate, nastaje vreme mirovanja. To je prirodni proces koji može potrajati nekoliko nedelja. Tokom mirovanja biljci treba mala količina vode. Uskoro će vas iznenaditi novim izdancima i pupoljcima.

Obezbeđivanje odgovarajuće količine vlage kućnim biljkama ponekad nalikuje na metodu pokušaja i grešaka, a još je izazovnije kada je ta sobna biljka orhideja nežnog izgleda. Kada pokušavate održati cvat svojih orhideja, možda ćete preterati sa zalivanjem. Međutim, previše vlage jedan je od najčešćih razloga zbog kojih orhideje u zatvorenom prostoru propadaju. Možda ste čuli da je jedno od rešenja za izbegavanje prekomernog zalivanja korišćenje kockica leda? Ali, funkcioniše li ovo zapravo? I neće li hladnoća naštetiti ovim tropskim biljkama?

Koncept zalivanja orhideja kockicama leda može se činiti kontraintuitivnim jer biljke iz tropskih regija uglavnom ne podnose niske temperature. Međutim, marka Just Add Ice Orchids otkrila je da korišćenje kockica leda za zalivanje orhideja ne uzrokuje nikakvu štetu i čini brigu o tim biljkama malo lakšom. Oni su razvili metodu zalivanja s tri kocke leda kako bi vrtlarima pružili merljiv i ultra jednostavan način zalivanja orhideja.Istraživači sa Univerziteta Ohajo i Univerziteta Džordžija sproveli su studije kako bi definitivno odgovorili na pitanje: Mogu li zalivati svoju orhideju kockicama leda? Postavili su eksperiment upoređujući orhideje zalivane s tri kocke leda jednom nedeljno s kontrolnom grupom koja je zalivana ekvivalentnom količinom vode nedeljno. Obe grupe orhideja pokazale su slične rezultate za celokupno zdravlje biljaka, što ukazuje da su kocke leda efikasan i siguran način zalivanja orhideja.

(Martina Strukić, Večernji list)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.