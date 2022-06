Trik vredniji od suvog zlata: Evo kako da pravilno zamrznete voće i povrće

Svi se mi nađemo u situaciji da imamo višak voća, povrća ili mesa. Ponekad kupujemo ili beremo iz naše bašte povrće i voće i da bi ga sačuvali od propadanja zamrzavamo

Evo osnovnog upustva i pravila kako se šta zamrzava, koliko dugo sme stajati u zamrzivaču i šta se obično ne zamrzava.

Da Vam namirnice ne bi se osećale na zamrzivač redovno ga čistite, dezinfikujte sirćetom, Ja često stavim u zamrtzivač korice narandže i limuna isecdjenog. Kad kupite kafu ubacite praznu kesu u zamrzivač.. Pa da krenemo…

KAKO PRAVILNO ZAMRZNUTI BORANIJU

Najbolje je zamrznuti olovku boraniju žutu ili zelenu. Oprati očistiti i iseću na pola. Ja sam dodala i na kolutove šargarepu. Bariti 5 minuta pa je prebaciti u hladnu vodu još 5 minuta. Izvaditi na krbu da se prosuši i ohladi. Spakovati u kese i po mogućstvu naaparatu izvući vazduh namirnice se bolje čuva.

OSTALO POVRĆE:

BROKOLI, KARFIOL KELJ: dobro oprati pod vodom od prljavštine i insekata koji se zavuku. pokidati cetove i blanširati 2 min.

PAPRIKA se ne mora blanširati ali se pečena zamrzava neljuštrena

CELER PAŠKNAT 2 minuta blanširanja

TIKVICA 2 minuta

PLAVI PATLIDŽAN oprati iseći na kolutove 2 cm potopiti u slanu vodu 5 min. pa blanširati 4 -5 minuta

NE ZAMRZAVATI krastavac.zelenu salatu, praziluk , krompir rotkvice

OSNOVNO PRAVILO ZA SVE POVRĆE: posle blanširanja staviti toliko u hladnu vodu koliko dugo se blanšira

MESO:

PILETINA: u zamrzivaču čuvati u komadima4-5 meseci, celo pile do 12 meseci SVUNJETINA: čuvati 4-6 meseci pečenje do 12 miseci IZNUTRICA: kovasica, džigerica, viršle 1-2 meseca MLEVENO MESO: čuvati 2-3 meseca JAGNJETINA: 9 meseci GOVEDINA čuvati u zamrzivaču do 12 meseci VOĆE:najbolje pakovati voće u kriškam, i očišćeno od peteljki.

