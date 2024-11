U ovoj prostoriji nikada nemojte sušiti veš: Može biti opasno

Ako nemate mašinu za sušenje veša, ovi hladniji, kišni dani vas sigurno ne čine srećnim. Mnogi ljudi suše odeću kako god mogu, na radijatoru ili na stalku za sušenje, ali stručnjaci upozoravaju da postoji jedna prostorija u kojoj nikada ne bi trebalo da sušite veš, piše The Sun.

Naime, stručnjaci tvrde da treba izbegavati sušenje veša u spavaćoj sobi. Vlažnost veša povećava vlažnost za 30 procenata, povećavajući rizik od poteškoća sa disanjem tokom spavanja i ugrožavajući imuni sistem. Kao rezultat povećanog nivoa vlažnosti, šansa za rast buđi takođe može da se poveća.

– Održavanje vlažnog veša u vašem životnom prostoru ne samo da podstiče pojavu buđi i vlage, već može dovesti do respiratornih problema, a mokar veš može biti i pomalo smrdljiv. Spavaća soba je jedna od prostorija u kojoj provodite najviše vremena, pa bi, s obzirom na potencijalne zdravstvene probleme i probleme sa buđi, bilo bolje da je držite podalje – kažu stručnjaci In The Wash-a.

Grinje takođe mogu početi da se pojavljuju u spavaćim sobama jer mokra odeća stvara vlažnu sredinu u kojoj mogu da rastu. Pored toga, ako vlaga ispuni prostoriju, može doći do kondenzacije, što zauzvrat može izazvati truljenje drvenih konstrukcija.

