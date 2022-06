4 načina na koje žene kontrolišu muškarce bez da oni to znaju

Žene su izvrsne u obavljanju stvari, a jedan od najefikasnijih načina na koje su naučile da ostvaruju ciljeve je manipulisanje muškarcima kako bi dobile ono što žele. To je veština koju su morale da nauče jer su vekovima bile marginalizovane i zanemarene u kulturi u kojoj dominiraju muškarci. Zapravo, toliko su vešte u tome da muškarci u većini slučajeva uopšte ne shvataju šta žene rade.

To je moćna sposobnost, ona koju žene moraju pažljivo da koriste, naročito kada su u vezi. Žene najčešće kontrolišu svoje partnere jer im nešto nedostaje u stvarnom životu.

Stručnjak za odnose Kristi Vitman smatra da unutrašnju svet poput misli, osećanja, uverenja utiče na spoljni u koji pripadaju iskustva i okolnosti. Ako osoba oseća da joj nešto nedostaje, počinje da oseća strah i zbog toga želi da kontroliše sve i svakoga. Iako ne kontrolišu sve žene, ova četiri načina mogu ukazati da suptilno kontrolišete svog muškarca bez da on to zna.

Neke žene kontroliraju muškarce tretirajući ih kao decu

Muškarci se ponekad ponašaju kao deca, ali to ne znači da bi žene trebalo da podstiču to ponašanje tako što će im laskati. Ako se žena ponaša prema odraslom muškarcu kao da je malo dete, mogla bi da se oseti frustrirano, ali u stvarnosti pokušava da ga prisili na nešto ili iznudi ishod kakav želi. Ako žena ne može dovoljno da veruje svom muškarcu da mu dopusti da kupi namirnice ili složi veš, nije da on to ne može da uradi. Ona samo želi da se ti zadaci obavljaju tačno onako kako je ona zamislila.

Stoga, umesto da ga samo prepusti samom sebi, ona preuzima odgovornost, što joj, na kraju, donosi više posla i pojačava sumnju da muškarac ne može sam da obavi ni osnovne zadatke. Žena kontroliše situaciju, ali time sprečava da se išta poboljša ili popravi. To je začarani krug. Žene moraju da shvate da su četiri reči koje najviše kontrolišu „Ja ću to uraditi“.

Neke žene kontrolišu muškarce ćutanjem

Žene su prave majstorice u tome. Ako je muškarac frustriran i želi da žena nešto uradi, on će jednostavno to reći. Možda će vikati kad želi nešto, a većina ih to radi jer im je često teško da zadrže svoje unutrašnje želje. Žele da njihove želje budu izražene pa ih ponekad izražavaju na najgrublji mogući način. Žene, s druge strane, imaju drugačiji i verovatno mnogo efikasni pristup. One samo ćute, prestaju da razgovaraju i udalje se.

Žene često opravdavaju to hladno ćutanje govoreći da im je trebalo vremena da shvate stvari, ali, odbijajući da se angažuju, svoje muškarce teraju da razmišljaju šta su pogrešno uradili. Te tišine mogu da postanu toliko neprijatne da će muškarci brzo uraditi skoro sve da ih prekinu. Odbijajući da rečima izraze ono što žele, žene čine muškarce skoro očajnim da udovolje njihovim željama, naročito ako će to značiti da će prekinuti ćutanje. Ovaj način kontrolisanja ne uključuje skoro nikakav razgovor i zapanjujuće je efikasan, piše Miss7zdrava.

Neke žene kontrolišu muškarce laskanjem

Laskanje je koristan alat za kontrolisanje većine ljudi, ali naročito dobro deluje na muškarce. Laskanje vrši pritisak na dva odvojena, ali moćna aspekta muškaraca. Da su muškarci odgajani s nerealnim očekivanjem da mogu da urade bilo šta i da se muškarcima retko daju komplimenti. Ali žensko laskanje preplavljuje oba ta stanja podilaženjem i pohvalama.

Doduše, neki od tih komplimenata mogu biti iskreni, ali to je još uvek oblik kontrole. Žena želi da se nešto postigne, pa svog muškarca zasipa pohvalama, dajući mu do znanja da je najbolji u tome što ona želi. To ponekad ne mora da bude istina, ali laskanje je dokazan način da se muškarac natera da radi ono što žena želi, pa zašto ga ne iskoristiti?

Neke žene kontrolišu muškarce upoređujući ih s drugim muškarcima

Ova vrsta kontrole često se koristi u vaspitanju dece, ali je zapravo mnogo efikasnija kada su uključene odrasle osobe. Roditelji bi to mogli da iskorite da osramote svog tinejdžera kako bi više pomagao u kućnim poslovima ili imao bolje ocene.

Odrasla verzija ovoga događa se kada je žena nezadovoljna nekim aspektom muškarca u svom životu pa otvoreno počne da pravi nelaskava poređenja između svog muškarca i drugih muškaraca u njihovim životima. Takve izjave ne samo da će osramotiti njenog muškarca i naterati ga da se pokrene, već takođe pogađa njegov ego. To nije samo jednostavno prigovaranje, već može uticati na njegovo osećanje sopstvene vrednosti i natera ga da se bori protiv poređenja.

Ova tehnika je nesumnjivo efikasna, ali postavlja se pitanje: isplati li se manipulisati i poigravati se s egom muškarca samo da bi ga žena naterala da, na primer, izuje cipele kad dođe u kuću? Jer kontrola nije uvek dobra stvar. Žene moraju da shvate da s velikom moći dolazi i velika odgovornost i, kada je moguće, treba da pokušaju da budu otvorene i direktne sa svojim muškarcima. Moraju ih tretirati kao ravnopravne partnere i proveriti mogu li doći do kompromisa kako bi od njih dobile ono što žele.

