Muškarci vrlo rado IZBEGAVAJU za dugu vezu ova četiri tipa žena

Potraga za savršenom partnerkom nekima mogu da budu veoma naporni, ali i pored toga muškarci ove tipove žena vrlo rado izbegavaju.

Kraljica drame

Nepredvidiva, spontana i vrlo temperamentna. S njom zaista nikada nije dosadno, a razlog za to je što takva žena ume da napravi dramu i tamo gde je nema. Ako oseti da joj muškarac ne pruža dovoljno pažnje, napašće ga pred celim društvom, ako on pogleda prolaznicu na ulici, izjuriće iz auta koji se kreće, a ako on poželi da je ostavi – praviće scene, jer ne može da zamislii svoj život bez njega.

Vrlo je verovatno da će na početku veze muškarac poludeti za ovakvom devojkom, ali će ubzro shvatiti da – ako mu je život mio – mora pod hitno nešto da menja!

Povređena

Kažu da ovaj tip žene može biti izuzetno opasan, a opisuje onu ženu koja je nedavno izašla iz dugogodišnje veze koju nije u potpunosti prebolela. Iako može imati sve druge poželjne kvalitete potrebne za ozbiljnu vezu može se desiti da trenutno nije u stanju da razvije duboka osećanja.

Iz takve veze muškarac će izaći jako povređen i nesiguran, a ona (možda) zadovoljenog ega.

„Zvocalo“

Zašto si ovo, zašto nisi ovo… omiljene su rečenice „zvocala“. Sa takvom ženom u odnosu, muškarac nikad neće biti dovoljno dobar i neće zadovoljiti njene standarde, jer ih ona zapravo nema – jer ni sama ne zna šta želi.

Ovaj tip žene je zapravo nezadovoljan i frustriran sopstvenim životom, a umesto da radi na sebi, ona će pokušati da kroji partnera po svojoj meri.

Lutkica

Zgodna, uvek nasmejana, slatka, pristojna i uvek potvrdno klima glavom. Na prvi pogled muškarac će pomisliti da je upoznao najsavršeniju ženu na svetu i ponosno će je voditi pod ruku dok će drugi ljubomorno posmatrati. Ona se nikad ne svađa i u svemu se slaže sa muškarcem.

Ali, ako zagrebe po površini, muškarac će shvatiti da ona zapravo retko izražava svoje stavove i misli, pa će se i zapitati da li ih ima uopšte, piše Index.hr.

Zavodnica

Pršti seksepilom, za njom se okreću muškarci na ulici, a vrlo je svesna svoje privlačnosti i zna kako da je koristi. Uvek je okružena obožavateljima, stalno dobija ponude za izlazak na sastanak i gde god da se pojavi ona nekog poznaje.

Muškarac će veoma brzo shvatiti da takva žena nije samo žrtva svoje lepote, već da podstiče muškarce da flertuju sa njom jer obožava da pumpa svoj ego, pa će muškarac stalno osećati nesigurnost i ljubomoru.

