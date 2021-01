Dnevno je dobijala 50 pretnji smrću: Mira je zbog ljubavi morala da pobegne iz Hrvatske

Jugoslovenska glumica Mira Furlan umrla je u 65. godini, objavljeno je na njenom zvaničnom Tviter nalogu. Legendarnu glumicu pamtićemo po velikim ulogama.

Počivaj u miru,glumice našeg djetinjstva..

Mira Furlan,1955-2021 pic.twitter.com/fD1Ta9T6Hk — mali marinkov (@drinaorg) January 22, 2021

Bila je jugoslovenska pevačica i glumica koja je ostvarila uloge u mnogim jugoslovenskim filmovima i američkim serijama „Babylon 5“ i „Izgubljeni“ („Lost“). Važila za jednu od najpopularnijih i najlepših glumica bivše Jugoslavije. Rođena je 7. septembra 1955. godine u Zagrebu. Sa porodicom je živela i radila u Los Anđelesu, pišu na sajtu Biografija.org.

Privatni život

Mirin otac Ivan je bio istaknuti naučnik, a majka je završila francuski jezik i jugoslavistiku. Često se svađala sa majkom, a ona joj je pisala pokajnička pisma u kojima se izvinjavala. Preminula je od raka kada je glumica imala 16 godina. Osnovnu školu i gimnaziju je pohađala u rodnom gradu. Godine 1978. je diplomirala na Akademiji za kazalište i film. Upisala je engleski i francuski jezik na Filološkom fakultetu, ali ga nije završila.

Godine 1986. je upoznala srpskog režisera Gorana Gajića sa kim je ubrzo započela vezu. Pošto je živela na relaciji Beograd–Zagreb, hrvatski mediji su je početkom devedesetih godina optužili da se priklonila Srbiji i objavili su tekstove u kojima su je nazivali izdajicom. Jedan od naslova u novinama je glasio „Težak život lake žene“. Između ostalog, bila je izložena predrasudama i negativnim komentarima zbog jevrejskih korena i čestih poseta psihijatru. Dobila je otkaz u Hrvatskom narodnom kazalištu i oduzet joj je stan koji je nasledila od bake. Dnevno je dobijala oko 50 pretnji smrću i u novinama je objavljena njena adresa, zbog čega se osetila ugroženo.

U novembru 1991. godine Mira i Goran su bili primorani da emigriraju u Beograd, a zatim u Sjedinjene Američke Države. Glumica Milena Dravić im je dala svoje američke kontakte koji su im pomogli da se snađu. Prvo su došli u Njujork. Da bi preživeli, Mira je radila kao konobarica, prodavačica i prevodilac, a njen suprug je bio dostavljač, asistent montaže i montažer. Godine 1993. je dobila ulogu u seriji „Babylon 5“, pa su se oboje vratili poslovima za koje su se školovali. Ubrzo su se preselili u Los Anđeles gde su kupili kuću na kredit. Venčali su se i 1998. godine su dobili dečaka koga su nazvali Marko Lav. Glumica je izjavila da želi da njen sin nauči hrvatski jezik i da upozna prošlost svojih roditelja.

Godine 2002. Mira je zbog posla došla u Hrvatsku. Osam godina kasnije je sa porodicom letovala u Medulinu, a svratili su i u Dubrovnik. Uspela je da povrati stan, pa je povremeno boravila u rodnom gradu u kom je imala osećaj da se spaja sa svojom mladošću. Ipak, nije razmišljala o povratku u domovinu jer je smatrala da je odavno eliminisana sa ovih prostora. U martu 2008. godine je prvi put posle 17 godina dala intervju novinaru Hrvatske radio-televizije. Gostovala je u emisiji „Nedeljom u 2“ i pričala je zašto je otišla u SAD.

Rest In Peace Mira Furlan ❤ pic.twitter.com/OYdV3fKkWm — LOST (@LOST_Daily) January 22, 2021

Iako je u Americi doživela svetsku slavu, izjavila je da je tamo veoma teško baviti se ovom profesijom jer glumce ponižavaju i tretiraju kao stoku. Zato ljudima kojima želi dobro nikada ne bi savetovala da postanu glumci. Bila je aktivna na Tviteru putem kojeg je kritikovala američkog predsednika Donalda Trampa.

Napisala je: „Tužan dan za sve nas koji smo verovali u drugačiju Ameriku. Moramo sačuvati američku ideju jednakosti i slobode za sve! Plemenite ideje pravde i slobode na kojima je ova zemlja zasnovana treba da prevladaju bez obzira na to koji predsednik bio na vlasti. Želim da verujem u to.“

Mira je bila visoka 168 cm, a teška 63 kg. Bila je među retkim glumicama koje ne koriste botoks i nije se podvrgla nijednom estetskom zahvatu. Redovno je vežbala jogu i vodila računa o ishrani. U slobodno vreme je čitala knjige, dok televizijski program uopšte nije gledala i nije imala televizor.

Karijera

Pozorište

Mira je bila članica Hrvatskog narodnog kazališta u kome je odigrala veliki broj predstava za koje je nagrađivana. Neke od njih su: „Dundo Maroje“ (Petrunjela), „Šteta što je kurva“ (Anabela), „Mizantrop“ (Celimena), „Mesec dana na selu“ (Natalija Petrovna), „Dubik“ (Lea), „Glorija“ (Glorija), „Hamlet“ (Ofelija), „Alfa Beta“, „Roman o tri ljubavi“, „Majka hrabrost“, „Tri sestre“, itd. Uloga u predstavi „Mesec dana na selu“ joj je donela nagradu „Dubravko Dujsin“. Gostovala je u mnogim pozorištima na prostoru bivše Jugoslavije.

Maaan, this messes me up. Mira Furlan's performance as Delenn was a lovely, and meaningful part of my girlhood. Thank you forever and may you RIP in the stars . #Babylon5 pic.twitter.com/EB13ZPXRLs — SleighAlden🤶⛄️🎄☃️🎅 (@BayAlden) January 22, 2021

Kada se preselila u SAD, igrala je u predstavi „Antigona“ koju je režirao njen suprug. Osvojila je nagradu „Dramalogue“ za najbolju pozorišnu ulogu u Los Anđelesu. Takođe je glumila u Lorkinoj „Đermi“ koja se izvodila u Indiana Repertory Theatre. Godine 2002. je igrala Medeju u istoimenoj predstavi u pozorištu Ulysses koje se nalazi na Brionima. Godine 2015. je postala stalni član ansambla HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. Glumila je u predstavama: „Kasandra“, „Ko se boji Virdžinije Vulf“ i „Jesenja sonata“. Filmovi i serije 1982. i 1986. godine Miri su dodeljene Zlatne arene za ulogu Enke u filmu „Kiklop“ i za ulogu Jaglike u filmu „Lepota poroka“. Godine 1985. je imala jednu od glavnih uloga u filmu „Otac na službenom putu“ koji je bio nominovan za Oskara.

Od 1994. do 1998. godine se pojavila u 110 epizoda američke naučnofantastične serije „Babylon 5“. Od 2004. do 2008. godine je bila Francuskinja Danijel Ruso u seriji „Izgubljeni“. Pošto više nije mogla da podnese lokaciju na Havajima na kojoj su snimali, dogovorila se sa producentima da njen lik „ubiju“. Godine 2008. Mira je tumačila epizodnu ulogu u seriji „Vratiće se rode“ koju je režirao njen suprug Goran. Godine 2010. je bila članica žirija Libertas filmskog festivala u Dubrovniku. Tokom 2012, 2013. i 2014. godine je bila gošća Festivala kulture i snova koji je održan u Kuli Jankovića. Godine 2014. je počela da predaje na Filmskoj akademiji u Los Anđelesu, a zatim na New York Film Academy.

Legendarna jugoslovenska glumica Mira Furlan umrla je u 65. godini. pic.twitter.com/HZVZu2g840 — RobertRobi (@Robertdreco) January 22, 2021

Muzika i književnost

Mira je jedno leto bila pevačica rok benda „Le Cinema“. Tada je bila na morskoj turneji sa Vladom Divljanom. Uradila je albume: „Mira Furlan i orkestar Davora Slamniga“ i „Songs from movies that have never been made“ na kome se nalaze pesme iz filmova koji nikada nisu snimljeni. Sa kolegama iz serije „Babylon 5“ je snimila džez/bluz album, a jednu pesmu je posvetila svom sinu. U SAD-u je pevala u horu jedne crkve.

Pisala je kolumnu u hrvatskim političkim novinama Feral tribjun (Feral Tribune). Godine 2010. izdavačka kuća „Samizdat B92“ je te tekstove objavila u obliku knjige čiji je naziv „Totalna rasprodaja“. Napisala je scenario za predstavu „Dok nas smrt ne rastavi“ koja je premijerno izvedena u aprilu 2013. godine.

