Preminula Mira Furlan

Legendarna jugoslovenska glumica Mira Furlan umrla je u 65. godini, objavljeno je na njenom zvaničnom Tviter nalogu, prenose mediji.

Mira Furlan rođena je u Zagrebu 1955. godine, a od 1991. godine živela je u Americi gde je emigrirala sa suprugom zbog rata.

U karijeri ima brojne zapažene uloge poput onih u filmovima: „Otac na službenom putu“, „Lepota poroka“, „Kiklop“…

Uzrok smrti još nije poznat.

I ugledni američki Verajeti (Variety) objavio je vest o smrti slavne SFRJ glumice koja je život i karijeru nastavila da gradi u SAD posle ratova u bivšoj domovini.

Ona je preminula u sredu, 20. januara, ali vest je danas objavljena.

Vest je potvrdio i njen prijatelj, autor američke naučno-fantastične serije „Babilon 5“ Majkl Stračinski, u kojoj je Furlan glumila ambasadorku Minbari Delen.

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v

— J. Michael Straczynski (@straczynski) January 22, 2021