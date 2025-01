Doktorka otkrila kako se pravilno koristi rakija za obloge: Pomaže, ali samo ako se ovako nanese

Doktorka infektolog je dala svoje mišljenje i podelila dosadašnje iskustvo sa pacijentima

Koji čajevi i narodni lekovi su od najveće koristi kada lečimo prehladu, grip i razne virusne infekcije. Šta je najbolje da kombinujemo, a šta je najpametnije da izbegavamo?

O ovoj temi govorila je infektolog doktorka Eleonora Gvozdenović i travar Marko Stevanovićem.

„Sve su to lekovi. U našoj narodnoj medicini koji čajevi su najosnovniji za ovakve situacije. Međutim, ono što je najvažnije da se shvati ovde šta je grip. Da li je grip sve što se podrazumeva da je infekcija tim virusom koji je karakterističan za izazivanje gripa, ili je grip svaka kijavica, temperatura i gušobolja. Veliki broj respiratornih infekcija narod karakteriše kao ’Imao sam grip, ali je bilo jako lako, nije mi se ništa specijalno desilo’. A drugi put kad se razboli kaže ’Jao što me ovaj put grip ’uhvatio’, i tako ne praveći razliku jer se razlika nikako ne može klinički napraviti. Uobičajeno je da se razbolimo nekoliko puta tokom godine od neke respiratorne infekcije i to najviše u jeseni, zimu i proleće. I to je nešto što potpomaže imunitetu, te neke male infekcije stimulišu imunitet“, govori doktorka Eleonora Gvozdenović.

Marko je u studio doneo nekoliko vrsti čaja koji su delotvorni za prehladu i grip.

Sa čajevima ne može da se pretera, jer oni samo mogu da pomognu da se čovek oseća malo bolje, ističe infektolog, ali travar Marko Stevanović se ne slaže u potpunosti sa doktorkom ističući da se ponekad dese nuspojave usled preteranog konzumiranja određenog čaja.

Doktorka Gvozdenović i travar Marko ističu da se ne koriste sve biljke za sve i da ih treba adekvatno kombinovati, pogotovo sa lekovima.

„Kantarion ne možemo da pijemo zajedno sa lekovima za smanjivanje pritiska, takođe i oni koji piju jake antidepresive ne bi trebalo da piju čaj od kantariona“, objašnjava travar i dodaje da žalfiju ne smeju da piju deca kao ni trudnice, jer se nisu sprovodila istraživanja na ove ciljne grupe.

O oblozima od rakije, doktorka infektolog je dala svoje mišljenje i podelila dosadašnje iskustvo sa pacijentima.

„To je redovna pojava. Međutim, kada se stavljaju takvi obloži, onda treba reći pacijentu kako da se stavljaju, jer ti oblozi ne mogu da se stave od čiste rakije koja će da ide direktno na kožu, nego koža treba nečim da se namaže kako bi bila manje osetljiva na oblog. Dejstvo rakije mora da se razblaži. To su oblozi od alkohola, a ne od neke biljke koja je rastvorena u alkoholu“.

„Antibiotici se daju onda kada treba. Jedna prehlada će da prođe brzo i sa antibiotikom ili bez njega, jer je prehlada virusne prirode, a ne bakterijske. Antibiotici deluju na bakterije“, objašnjava dr Gvozdenović i napominje:

„Ako sam dala neki lek protiv nekog virusa, a taj virus nije izazvao tu situaciju, onda neće delovati. Znači, moramo tačno da znamo kada se daju neki lekovi protiv infekcija, a kada ne. Sve ostalo, to su jedna fina, pomoćna sredstva koja će da pomognu našem organizmu da lakše prođe kroz neku situaciju“. prenosi Prva.

