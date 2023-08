Doktorka otkriva po čemu se razlikuje mozak milijardera: Evo šta treba da imate da biste više zaradili

Tatjana Vladimirovna Černigovskaja je poznati ruski biolog i lingvista, specijalista neuronauke i psiholingvistike, profesor na Državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu.Za Forbs, Tatjana Vladimirovna je govorila o tome zašto neki ljudi uspevaju da postanu uspešni, a drugi ne.

„Imam samo komplikovan odgovor na ovo pitanje. Da, ljudi su drugačiji, objektivno su različiti. To je genetika i tu ne možete ništa. Ovo je veliki igrač, ne može se zanemariti.

Ali, s druge strane, ako čovek ne uspe, to znači da jednostavno još nije pronašao svoj put u životu. Možda je greškom odlučio da zaradi milione, možda zaista ne planira da kupuje jahte i ide na putovanja po svetu. A plan mu je da sedi kod kuće pored kamina i plete maramu, a ovo je sreća. Samo što još nije razumeo.

Kako razumeti šta želite? Nije tako jednostavno kao što izgleda. Morate pogledati i otići na određena mesta.

Umetnost je najvažnija. Kao što je rekao jedan veoma bogat i poznati trgovac umetninama, umetnost odgovara na pitanja koja još nisu postavljena. Ovo je veoma duboka misao. Umetnost vas uvlači u prostor gde niko do sada nije bio. A kada počnete da živite u ovom složenom prostoru, možda ćete imati ova značenja.

Pored toga, morate pokušati da komunicirate sa zanimljivim ljudima – ovo takođe igra ogromnu ulogu. Treba tražiti zapaljive – ne u banalnom smislu – ljude. Onaj sa kojim možeš da pričaš celu noć, popiješ dve flaše viskija i onda sve razumeš.“

Doktorka je odgovorila i na pitanje koje zanima mnoge roditelje – kako vaspitati decu da bi postali preduzetnici, odnosno da bi bili uspešni:

„Ovo što ću reći možda na prvi pogled zvuči otrcano, ali zapravo nije tako jednostavno kao što zvuči. Poželjno je voleti svoje dete. Moramo pokušati da ga upoznamo, pogledamo ga i shvatimo šta je on. To se vidi dosta rano, već kada se deca igraju u pesku i neko od dece bukvalno nameće svoju volju drugima. Ovo je vođa.

Ali, lako je reći, pitanje je kako to učiniti. Deci treba dati priliku da donesu ove izbore. Ako nikada nije slikao, niko mu nije puštao muziku, kako ćete znati da li je dobar u tome ili ne? Dakle, ne možete da naterate dete? Bez prinude?

Ovo je mnogo složenije pitanje i nije baš jasno šta da se radi o tome. Negde sam pročitala da su Baha, Betovena i Mocarta, kada su bili mali, tukli po rukama tako da su seli za čembalo. Ovi genijalci! To znači da je potreban određeni stepen prinude. Ali ovo je veoma teško. S jedne strane, ne mučite decu i dajte im nešto što je za njih alergen. Ali, s druge strane, ako ga ne date, onda nećete znati na šta su alergična.“

Može li se čovek programirati za uspeh uz pomoć reči, samohipnoze? Ako jeste, kako? Doktorka otriva:

„Možete čak i da se naterate da naučite da igrate tango do večeri. Ovde je pitanje drugačije: po kojoj ceni i da li to treba učiniti? Po mom mišljenju, fokusirati se na temu „Trebalo bi da budem uspešan“ je neuspešna stvar. Do određenog praga može biti uspešan, ali će na kraju ipak propasti. Ali ako je čovek zaista zainteresovan i ako ima sposobnosti, automatski će postati uspešan. Ako nešto radi zato što ume, ili se ne plaši koga se svi plaše. Ovde ga čeka uspeh.“ Na pitanje da li novac može ljude da učini srećnim, Tatjana Vladimirovna Černigovskaja odgovara:

„Imam tačan odgovor na ovo pitanje: ne, ne može. I to ne kažem zato što sam romantičar koji veruje da novac uopšte nije potreban. Novac je, naravno, potreban, ali sreća nije u novcu. Sreća je pronalaženje smisla. I za jednog čoveka smisao može koštati rublju, a za drugog milijardu. Sve zavisi od toga da li vaš posao ima smisla. Pre nekoliko godina mi je postavljeno smešno pitanje: šta bih izabrao – zanimljiv posao ili novac? Odgovorio sam u sekundi da je, naravno, zanimljiv posao”, kaže Černigovskaja, a prenosi Sensa.

