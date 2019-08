Glumac iz ‘Kuma’ otkrio: U 15. godini sam izgubio nevinost sa Merilin Monro (foto)

View this post on Instagram

Look out tomorrow for more interesting stories you won’t hear anywhere else! • • • @therealgiannirusso @patrickpicciarelli @meganhoran @amazon @barnesandnoble @applebooks @audible @macmillanbooks @stmartinspress @thegodfathermovie • • • #hollywoodgodfather #thegodfather #giannirusso #carlorizzi #littleitaly #nyc #mob #hollywood #marilynmonre #marlonbrando #franksinatra #johnfkennedy #macmillanbooks #stmartinspress #bestseller #nonfiction #amazon