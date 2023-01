Jedna noć u nedelji je posebno teška: Čak 80 odsto ljudi tada ima probleme sa spavanjem

Čak i ako obično čvrsto spavate, normalno je da s vremena na vreme imate nemirnu noć. Svi se ponekad suočimo nesanicom, a ako ste jedna od onih osoba kojima nije teško odlutati u zemlju snova, smatrajte se srećnikom.

Ali ako ste primetili da postoji jedna posebna noć u sedmici kada jednostavno ne možete ni oka da sklopite, iznenadiće vas podatak da nova istraživanja pokazuju da niste sami.

Nova studija kaže da velika većina odraslih ima problema sa spavanjem baš jedne određene noći u nedelji. Bilo da redovno teško spavate ili je to samo povremena pojava, nesanica nikako nije zabavna. Ne samo da se zbog nedostatka sna sledećeg dana možete osećati mrzovoljno i neusredsređeno, propuštanje punih sedam do devet sati koliko Nacionalnao udruženje za spavanje preporučuje odraslima je loše za vaše zdravlje na više načina, uključujući povećanje rizika od demencija.

Organizacija navodi niz uobičajenih krivaca za nesanicu, uključujući korišćenje kofeina i alkohola, nepravilan raspored spavanja, kasno popodnevno dremanje, jedenje teškog obroka neposredno pre spavanja i korišćenje elektronskih uređaja pred spavanje. Određeni lekovi takođe mogu uzrokovati besane noći – razgovarajte sa svojim lekarom ako mislite da bi to mogao da bude slučaj kod vas.

Besane noći često imaju korene u anksioznosti. Prema studiji iz septembra 2022. koju je provelo Nacionalno udruženje za spavanje, više od 54 posto odraslih krivi anksioznost i stres za to što ih drže budnima noću. To i nije previše iznenađujuće, s obzirom na to da teskoba može uzrokovati napetost u vašem telu, što baš i nije pogodno za odmor.

“Možda niste ni svesni kada ste pod stresom zbog nečega, ali vaše telo i dalje može da oseća fizičke efekte stresa, ostavljajući mišiće napetima kao rezultat”, pišu stručnjaci Verywell Minda. Oni preporučuju isprobavanje metode pod nazivom “progresivno opuštanje mišića”, koja uključuje napinjanje i opuštanje mišića, kao metodu za borbu protiv nesanice povezane sa stresom.

Za one koji rade po redovnom rasporedu od ponedeljka do petka, nedelja veče označava kraj odmora od kancelarije i početak razmišljanja o povratku svakodnevnom radu. “Deo ovoga je prirodan, ali može biti i previše, što dovodi do stresa, nesanice i lošijeg sna”, kaže Dimitriu.

Kao rezultat toga, skoro 80 posto (tačnije 79,5) ispitanika izjavilo je da ima više problema sa tim da zaspe u nedelju uveče, u poređenju s ostalim danima u sedmici. Bilo da se nedeljom naveče vrtite i okrećete, strahujući od pomisli na nadolazeću radnu nedelju ili imate problema sa spavanjem i drugih noći tokom nedelje, brojne strategije mogu vam pomoći da odlutate i konačno dobijete preko potreban odmor za svoje telo.

